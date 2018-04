Volvo vernieuwt S80

Door: BV

ijf jaar na de marktintroductie vernieuwt de Zweedse constructeur zijn grootste berline, de S80. Omdat het er gewoon de tijd voor is, en omdat de verkoopscijfers van het oorspronkelijk zeer goed verkopende model er de laatste paar jaar zijn op achteruit gegaan. De uiterlijke wijzigingen zijn evenwel eerder subtiel. De voorzijde heeft een nieuwe grille met een rechthoekig honingraatpatroon en een gewijzigd profiel dat voor een vloeiender overgang zorgt naar de carrosserieflanken. Onder de bumper vinden we nieuwe mistlampen met grotere lichtopeningen, een aangepaste windgeleider en luchtinlaat die voortaan opgedeeld wordt door een dwarse chroomstrip die de beide mistlampen visueel met elkaar verbindt. Aan de achterzijde bestaat de kofferklep voortaan uit één stuk, met een nieuwe nummerplaathouder, zijn de achterlichten wat verkleind, wordt voor de remlichten voortaan gebruik gemaakt van LED’s en vinden we een sterker afgeronde bumper. Chroom moet voor een extra stijlvolle toets zorgen. Het wordt aangebracht rond het radiatorrooster, aan de sierlijsten onder de zijruiten, onderaan de achterste lichtunits, op de portierhandgrepen en op de nummerplaathouder.

Ook in het interieur vooral esthetische wijzigingen, nieuwe beter aansluitende deurpanelen, chroomaccenten, een nieuw instrumentenbord dat gebaseerd is op dat van de XC90 en wat nieuwe bekledingsmaterialen her en der. De belangrijkste wijzigingen gebeuren onderhuids, met het FOUR C chassismanagementsysteem. Dat is een adaptieve ophanging die afkomstig is uit de sportieve S60R en V70R. Een aantal sensoren in de auto controleren constant de carroserie- en wielbewegingen. Een processorunit past dan in minder dan 1/25ste van een seconde de dempingskarakteristiek aan. De afstelling is natuurlijk fundamenteel anders dan bij de R-broertjes, met vooral aandacht voor comfort. FOUR C wordt een optie van 1.580 €. De nieuwe S80 mogen we ongeveer half 2003 in de showroom verwachten, vanaf 31.300 €.