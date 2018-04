Nieuwe Ford Mustang in 2005

Door: BV

r komt een nieuwe Ford Mustang die het huidige -ietwat karakterloze model- moet aflossen, dat heeft de directie van Ford North America op 10 februari jl. bekendgemaakt. De nieuwe Mustang werd als Mustang GT Coupe Concept voorgesteld op de NAIAS motorshow van Detroit begin dit jaar. Het is de derde generatie sinds de introductie van het model in 1964. Geheel in lijn met de traditie zal de wagen verkrijgbaar zijn als coupé of cabriolet (convertible zoals de Amerikanen het noemen). De concept had alvast een 4,6l V8 met supercharger tussen de voorwielen zitten. Die ontwikkelt 400pk bij 6.000t/min. en 390Nm koppel bij 3.500t/min. De kracht wordt bij de coupé via een handgeschakelde zesbak en bij de cabrio via een automaat met vijf verhoudingen naar de achterwielen doorgesluisd. Exacte prestaties zijn niet bekendgemaakt.

De Mustangs zullen van de band lopen in de AAI-fabriek, een samenwerking tussen Ford en Mazda, in Michigan. Daardoor zullen ongeveer 1.400 supplementaire arbeidsplaatsen worden geschapen, onrechtstreeks zou dat aantal kunnen oplopen tot 6.300. De productiestart is gepland voor de herfst van 2004 om de wagen tijdens modeljaar 2005 op de markt te lanceren.