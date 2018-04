Opel Speedster krijgt turbomotor

Door: BV

e constructeur uit Rüsselheim gaat nu ook de Opel Speedster uitrusten met de 2.0l turbomotor die dienst doet in de OPC-modellen. De centraal geplaatste krachtbron is 200pk sterk en levert een maximumkoppel van 250Nm bij 1.950t/min. Dankzij het aluminium onderstel en het koetswerk uit composietmateriaal versterkt met glasvezel blijft het gewicht beperkt tot 930kg. Dat zorgt dus voor een verhouding tussen gewicht en vermogen van 4,7kg per pk. De kleine Speedster haalt daardoor een topsnelheid van meer dan 240km/u en kan zich in de spurt naar 100km/u meten met de volbloed sportwagens want de prestatie hoeft niet meer dan 4,9sec in beslag te nemen.

De aërodynamische eigenschappen werden geoptimaliseerd door de montage van spoilers voor- en achteraan. Voor het overige zal de Speedster Turbo zich van de Speedster met atmosferische 2.2l viercilinder benzinemotor onderscheiden door specifieke 17-duims aluminium velgen, een gewijzigde grille, luchthappers aan de zijkant en een nieuw interieur. Het model zal net als de andere Speedsters bij Lotus Cars in Hethel, Engeland van de band lopen. De wereldpremière volgt op het aanstormende Autosalon van Genève (van 6 tot 16 maart).