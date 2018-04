Volkswagen: The Rabbit is back

Door: BV

D

e Volkswagen Golf geeft nog dit jaar de fakkel door aan een langverwachte vijfde generatie. Daarom komt er een speciale Rabbit-versie van het huidige model, genoemd naar typeaanduiding waaronder de Golf 1 oorspronkelijk in de VS werd geïntroduceerd. Dat is een Belgische traditie want de naam Rabbit werd reeds gebruikt voor de laatste serie van de Golf 1, in 1983. De laatste speciale reeks van de tweede generatie volgde met dezelfde naam in 1992 en ook de vorige generatie, Golf 3 erfde die naam toen hij in 1997 plaats moest ruimen voor het huidige model.

De speciale serie Rabbit van huidige Golf omvat metaalkleur, lichtmetalen velgen, mistlampen vooraan, specifieke achterlichtunits, sportzetels, een alarmsysteem met afstandsbediening, een boordcomputer en 8 luidsprekers. De speciale reeks zal niet enkel herkenbaar zijn aan het logo op de kofferklep want ook in het interieur werden specifieke details aangebracht.