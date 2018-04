Fiat-erepresident Giovanni Agnelli overleden

Door: BV

iat's erepresident, Giovanni Agnelli, is op 81-jarige leeftijd in Italië overleden. Dat is vrijdagochtend bekendgemaakt. Giovanni werd op 12 maart 1921 geboren en kwam in 1966 aan het hoofd van de Fabbrica Italiana Automobile di Torino (FIAT). Die was in 1899 door zijn grootvader opgericht. Hij leidde het concern door de woelige jaren ’70 (met stakingen, een inflatie van 25%, de oliecrisisij) en breidde de activiteiten van het concern uit naar de metaalsector, vrachtwagens, media, telecommunicatie, landbouwmachinesij

In 1996 legde hij z’n functie aan het hoofd van het Italiaanse megaconcern neer, maar als erepresident en ‘padre familias’ van de Agnelli’s bleef hij onmiskenbaar z’n stempel drukken op het beleid van de groep. Inmso-spacerun:yes"> maart 2000 nam het Amerikaanse GM een belang van 20% in het nog steeds zwaar noodleidende Fiat, maar de familie Agnelli -door de jaren heen niet van drama gespaard- heeft nog steeds een aandeel van 30% in Fiat en bezit daarnaast o.a. het sportwagenmerk Ferrari en de voetbalclub Juventus.

Door de grote economische waarde van de bezittingen van de familie hebben ze in Italië een invloed waar zelfs de politiek niet buiten kan. Voor de vele duizenden Italianen wiens lot verbonden is aan dat van de Agnelli’s komt het overlijden als een schok en bijzonder ongelegen, op een tijdstip dat Fiat worstelt met de grootste crisis uit haar bestaan.