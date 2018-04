3.0 V6 onder kap van Peugeot 807

Door: BV

eugeot breidt het gamma van z’n recent gelanceerde grote monovolume verder uit met een nieuwe topversie. Die heeft zes cilinders in V-vorm onder een hoek van 60 graden en een inhoud van 2946cc dankzij een boring van 87mm en een slag van 82,6mm. De 24-klepper ontwikkelt 150Kw (dik 200pk) bij 6.000t/min. Het maximumkoppel van 285Nm komt vrij 3.750t/min. Vanaf 2000t/min. staat 90% van de trekkracht, 260Nm, ter beschikking. Deze versie wordt steeds gekoppeld aan een elektronisch gestuurde viertrapsautomaat die ook van een sequentiële bedieningsfunctie werd voorzien. De topsnelheid bedraagt voortaan 205km/u, het verbruiksgemiddelde komt op 11,1l per 100km voor de gemengde cyclus. Om de kracht op het wegdek over te brengen monteert Peugeot wat bredere banden. De ophanging werd achteraan wat stugger terwijl vooraan een dikkere stabilisatorstang werd voorzien. De V6 krijgt vooraan nieuwe stoppers van Brembo met 4 zuigers, een diameter van 31cm en een dikte van 3,2cm.

Het uiterlijk van de 807 V6 blijft discreet. Je hebt recht op 16-duims lichtmetaal met 215/60 rubber, een dubbele verchroomde uitlaat en een de logische V6-typeaanduiding maar daar blijft het bij. Ook in het interieur zijn de wijzigingen beperkt en uiterst discreet. ESP en Xenonkoplampen horen tot de standaarduitrusting van dit topmodel.