Eindelijk meer diesels bij Suzuki

uzuki heeft 2002 afgesloten met een totaal van 230.000 verkochte Suzuki’s in Europa. Een aantal dat de constructeur, die met 2.5 miljoen geproduceerde wagens in 2002 wereldwijd op een 11ste plaats staat, wil opdrijven naar 320.000 tegen 2006. Om haar producten beter af te stellen op de noden van de Europese klant werd in Bensheim in Duitsland Suzuki International Europe opgericht.

Voor de dieselminnende Europese klant zal Suzuki in 2003 eindelijk meer modellen voorzien van een diesel. Geen motoren die in eigen beheer worden gebouwd, maar krachtbronnen die bij andere Europese constructeurs aangekocht worden. Enkel de allerkleinste Suzuki, de Alto, krijgt voorlopig geen diesel. Het bestaande gamma met de 2.0 HDi van PSA voor de Vitara en Grand Vitara 5 deurs wordt aangepast met een 2.0 HDi met 16 kleppen, goed voor 109pk en 270Nm. Die is voor de Grand Vitara 3-deurs en de Grand Vitara 5-deurs. De dieselversies zullen reeds in april beschikbaar zijn. Hun introductie gaat samen met die van een nieuw -aangepast- interieur bij de Grand Vitara.

In augustus 2003 zou diezelfde 2.0 HDi 16v in de nog grotere Vitara XL-7 beschikbaar moeten worden. Een maand later krijgen de Wagon R en de Ignis vijfdeurs een 1.25 JTD van Fiat-origine in het vooronder. De eigenzinnige break van het merk, de Liana, krijgt in december een 1.4 HDi onder de kap, alweer van PSA. Tot slot gaat Suzuki ook nog shoppen bij Renault, voor de Jimny. Die krijgt eveneens tijdens de laatste maand van het jaar een 1.5 dCi onder de kap. Het gaat dus zonder uitzondering om moderne zuinige turbodiesels met common-rail directe inspuiting.