De nieuwe Opel Meriva in detail

et de Meriva introduceert de constructeur uit Rüsselheim een klein broertje voor de populaire Zafira. Die moet het gaan maken in het segment van de compacte monovolumes. Dat deel van de automarkt zal volgens verwachtingen immers aangroeien tot een jaarlijks volume van 500.000 wagens in Europa in 2005. Opel’s nieuwste zal het opnemen tegen de Ford Fusion, Hyundai Matrix, een hele resem aanstormende concurrenten en ook wagens als de Audi A2, Mercedes A-Klasse en Honda Jazz.

De monovolume meet 4,04m in de lengte, 1,69m in de breedte en 1,62m hoogte. Een visueel ruime indruk werd gecreëerd door de wielen zo ver mogelijk op de hoeken te plaatsen, wat ook nog eens voordelig is voor de beschikbare interieurruimte. De wielbasis bedraagt daardoor 2,63m. Dat is amper 6cm korter dan die van de Zafira die voor z’n totale lengte bijna 30cm meer laat opmeten. Opel startte bij het ontwerp van de Meriva met een blanco blad papier. Uiterlijk vertoont het model alle kenmerken van het nieuwe Opel design, zoals dat op de Vectra geïntroduceerd werd en binnenkort ook te zien zal zijn op de Signum en de nieuwe Astra. De scherpe contouren worden afgewisseld met gebogen vlakken, terwijl een oplopende plooilijn op de zijkant dat deel een dynamische uitstraling geeft. Frontaal bekeken heeft de motorkap een uitgesproken trapeziumvorm met een centrale zadellijn. De koplampen zijn voorzien van helder afdekglas. Daartussen zit een klassiek gevormd radiatorrooster met een relatief groot logo. Een dikke horizontale chroomstrip snijdt het rooster doormidden en steekt aan weerszijden enkele centimeters buiten de omlijsting. Opel plaatste vier zijruitjes voor een optimale ruimte-indruk in het interieur terwijl de dakstijlen lichtjes werden gebogen en daklijn vanaf de B-stijl zacht afloopt. Dit zorgt ervoor dat het ontwerp niet zwaar overkomt. De achterklep zelf heeft een gesofisticeerde vormgeving en loopt ver in de bumper door. De achterlichten zijn hoog in de stijlen geplaatst.

Aandacht ging ook uit naar het interieurdesign, dat er ondanks de functionele roeping van de wagen ook nog dynamisch uit moet zien. Het dashboard is daartoe licht gewelfd, afgewerkt in een aantal rustgevende grijstinten, en voorzien van een instrumentenpaneel met 4 ronde wijzerplaten. Met het “FlexSpace” systeem voor de interieurindeling wil Opel de Meriva even functioneel maken als de grotere Zafira. Omwille van de compactere afmetingen blijft het maximum aantal inzittenden hier wel beperkt tot 5, in plaats van 7 voor de Zafira. De achterbank is onderverdeeld in drie delen; de twee buitenste zitplaatsen met een normale afmeting en een smaller zitgedeelte in het midden. Bij een normale positie is de beenruimte amper kleiner dan die bij de Zafira en de hoofdruimte zelfs wat groter. Elke zitplaats is voorzien van een volledig inklapbare hoofdsteun en een automatische driepuntsgordel. In het totaal kunnen de buitenste zitplaatsen achteraan over een lengte van 20cm verschoven worden, kan de rugleuning van alle zitplaatsen (de bestuurderszetel uitgezonderd) neergeklapt worden, is de hellingsgraad van de rugleuning van de afzonderlijke delen van de achterbank verstelbaar en kan de achterbank net als bij de Zafira tot een nagenoeg vlakke vloer omgevormd worden. In de normale stand is de kofferruimte 374l groot, de bagageruimte wordt nooit kleiner dan 330l en het maximum bedraagt 1308l.

Naast de standaard rijkelijk aanwezige bergvakjes, kan ook een Travel Assistant tegen betaling gemonteerd worden. Die bestaat net als bij de toekomstige Opel Signum uit een extra opbergvak, dienblad en bekerhouders dat tussen de achterzetels geplaatst wordt. Naast een standaard audiosysteem wordt ook een systeem voorzien dat de achterpassagiers de mogelijkheid geeft middels koptelefoons naar andere muziek te luisteren. Ook een videoconsole tegen het plafond met een DVD-speler en een 7-duims kleurenscherm, behoort tot de mogelijkheden. Opel laat de keuze uit een aantal stofjes en kan leder ook. Manuele of automatische airco staat in de optielijst, samen met snufjes als Xenon koplampen, twee elektrisch bediende zonnedaken of lichtmetalen velgen.

Het motorenpallet omvat in eerste instantie de 1.6 ECOTEC en 1.8 ECOTEC benzinemotoren. De eerste heeft een vermogen van 100pk en laat een koppel van 150Nm optekenen bij 3.600t/min. Die zal verkrijgbaar zijn met een handgeschakelde vijfbak en een Easytronic automaat. De 1.8 is goed voor 125pk en 165Nm bij 4.600t/min en wordt geleverd met een handmatige vijfbak. Vanaf de herfst van 2003 wordt dit aanbod aangevuld met een lichtere 1.6 benzine (87pk en 138Nm), een Easytronic-versie voor de 1.8 en twee diesels. Het gaat om de 1.7DTI ECOTEC, een wat oudere motor met 75pk en 165Nm, en een moderne 1.7CDTI ECOTEC common-rail turbodiesel met 100pk en 240Nm. De diesels krijgen steeds vijf met de hand te selecteren overbrengingsverhoudingen.

Voor de ophanging en de stuurbekrachtiging combineert Opel een aantal technieken. De vooras maakt gebruik van het MacPherson-systeem uit de Opel Corsa, met driehoekige Panhard-stangen en een stabilisatorstang. Voor de achteras werd de compacte torsiekrukas uit de Astra Break en de Zafira gekozen en de elektrische stuurbekrachtiging van de Corsa (EPS) werd voor de Meriva verder ontwikkeld met onderdelen uit de Vectra. Het remsysteem heeft schijfremmen rondom, met een ABS-systeem dat werd verrijkt met remhulp om de reactietijd bij een noodstop te beperken. De krachtigste benzine- en dieselmodellen krijgen eveneens tractiecontrole. Alle versies staan op 185/60 R15 banden.

De veiligheidsuitrusting bestaat uit twee frontale en twee zijdelingse airbags, driepuntsgordels en hoofdsteunen op alle zitplaatsen met spanners en spankrachtbegrenzers vooraan, Isofix bevestigingspunten voor kinderzitjes achteraan en Opel’s Pedal Release System dat de pedalen bij een ongeval uit de buurt van de voeten houdt. Gordijnairbags kunnen apart of in combinatie met actieve hoofdsteunen voor de voorzetels besteld worden.

Om de Meriva zo budgetvriendelijk te houden, na de aankoop, werd gewerkt aan de onderhoudsintervallen van de motoren. De benzines kunnen daardoor 30.000km zonder nazicht en de nieuwe 1.7CDTI diesel kan zelfs 50.000km mee tussen onderhoudsintervals. Het koetswerk is verzinkt en krijgt daarom 12 jaar garantie tegen doorroesten. Het model wordt vanaf deze maand in het Spaanse Zaragosa gebouwd. Wie hem nu al wil bewonderen kan dat op de Opel-stand op het Brusselse autosalon, van 18 tot 26 januari.