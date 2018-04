Alfa Romeo lanceert Multijet turbodieselmotor

Door: BV

lfa Romeo breidt het gamma van de 147, 156 en Sportwagon uit met een nieuwe 1.9JTD Multijet motor. Die is gebaseerd op de huidige Unijet 1.9JTD met 115pk, maar heeft recht op vier kleppen per cilinder (in plaats van twee) die worden aangedreven door dubbele bovenliggende nokkenassen. De nieuwe common-rail inspuiting waarvan de inspuitdruk ten opzichte van de 1300bar van de 115pk met 100bar werd verhoogd is opgebouwd rond een nieuwe besturingsmodule die de opening en sluiting van de injectoren moet regelen. Die zorgt ervoor dat een reeks van zes voorinspuitingen en twee hoofdinspuitingen elkaar snel opvolgen terwijl een klassieke cyclus slechts één voorinspuiting en één hoofdinspuiting omvat. Een vermogen van 140pk en 305Nm koppel vanaf 2.000t/min zijn het resultaat. Dat is een verbetering van respectievelijk 25pk en 30Nm ten opzichte van de Unijet 1.9JTD terwijl deze motor een 6dB stillere werking heeft en minder roet uitstoot.

Met de Multijet-technologie aan boord haalt de 147 een top van 206km/u en is de 156 tot 209km/u snel. Het verbruiksgemiddelde blijft beperkt tot 5,9l/100km voor de 147, 5,8l/100km voor de 156 en 6,1l/100km voor de zwaardere Sportwagon. De prijs voor deze diesels, die voldoen aan de Euro3-norm, bedraagt € 20.350 voor de 147 driedeurs, € 21.150 voor de vijfdeurs, € 23.350 voor de 156 en € 24.700 voor de Alfa Sportwagon.