p het autosalon van Detroit onthult Mercedes de E-Klasse Break. Een model dat, na de wereldpremière van de E-Klasse op het Salon van Brussel 2002, op het Bedrijfs- en vrijetijdsvoertuigensalon van Brussel 2003 (dat op 18 januari de deuren opent) zijn Europese première zal beleven.

Deze nieuwe Break moet volgens de constructeur toptechnologie, degelijkheid, comfort én een innemend design combineren. Voor dat laatste maakte men in elk geval gebruik van de nieuwe snuit van de E-Klasse. De gewijzigde vormgeving van de achterpartij zorgt voor een wat dynamischer voorkomenij de achterruit helt veel meer dan bij z’n voorganger en ook de lijn op de flanken heeft een veel meer uitgesproken bolling. Daarmee laat Mercedes de verticale achterruit van de vorige generatie E-Klasse Break vallen en gaan ze -zij het in wat mindere mate- net als bij de C-Klasse Break de lifestyle-toer op. De achterlichten vormen de uitzondering want die blijven geïnspireerd op die van de uittredende Break.

De Mercedes E-Klasse Break is 3,2cm langer dan de Sedan en heeft bijgevolg een totale lengte van 4,85m. De toename is geheel voor rekening van de overhang achteraan. De wielbasis blijft dus ongewijzigd ten opzichte van de Sedan. In het totaal zorgt de modelwissel bij de Breaks voor een toename in lengte van 1,1cm terwijl het geheel 2,3cm breder wordt en de wielbasis thans 2,1cm langer is.

Aan boord vinden we de hoogtechnologische uitrusting die ook voor de Sedan is weggelegd. Standaard gaat het om automatische airco, Sensotronic Brake Control, adaptieve airbags, spankrachtbegrenzers met twee stappen én -specifiek voor de Break- een luchtvering op de achteras die de rijhoogte en de beschikbare veerweg ongeacht de lading constant houdt. En laden kan jeij minimaal 690l en maximaal 1950l (met de achterbank plat). Als het extra opbergcompartiment aan het reservewiel wordt gebruikt, kan je in de nieuwe Break 90l (of 15%) meer kwijt dan bij de vorige.

Bij de benzinemotoren zal het aanbod in eerste instantie bestaan uit de viercilinder E 200 KOMPRESSOR en twee zescilinders; de E 240 en E 320. De viercilinder instapper is reeds 163pk sterk en laat slechts een gemiddeld verbruik van 9,1l/100km opmeten. Dieselen kan met de E 220 CDI, E 270 CDI en E 320 CDI met een minimumvermogen van 150pk. Souplesse is troef, met name bij de topdiesel, want die heeft niet minder dan 500Nm ter beschikking vanaf 1.800t/min. Je zal de Break kunnen bestellen in de gekende Classic, Elegance en Avantgarde afwerkingsniveaus die telkens een specifieke uitrusting en aankleding hebben.