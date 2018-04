Door: BV

e liefhebbers van merkencups kunnen in hun hart ophalen aan de Mini Cooper Challenge. Die wordt door Mini Belgium in het leven geroepen en zal in 2003 met een deelnemersveld van maximaal 47 wagens (waaronder 4 van Mini zelf) zeven wedstrijdweekends organiseren. Die zullen afwisselend op Zolder en Francorchamps gereden worden.

De deelnemers rijden met een Mini Cooper S 'Club Sport', met een 1.6l 16v motor met compressor die met 163pk goed is voor een top van 218km/u. De spurt naar 100km/u kan afgehaspeld worden in 7,4sec. Het gaat om de standaard Mini Cooper S die in België omgebouwd worden met een 'Club Sport' racekit van de firma John Cooper Works, die sinds 2002 zelf een MINI Cooper Challenge organiseert in Groot-Brittannië. De wagens missen de standaard elektrisch verwarmde buitenspiegels, mistlampen, vloertapijten, rokerskit, elektronisch gestuurde airco, radio CD, maar krijgen wel lichtmetalen 17" velgen van het S-spoke design, een wit dak en witte buitenspiegels en een veiligheidskit. Die laatste bestaat uit raceremblokken, een sportophanging, rolkooi, kuipstoel voor de bestuurder met vijfpuntsgordel, een beschermplaat voor de benzinetank, de motorkapstraps en een noodschakelaar voor de stroom en benzine. De wagentjes worden geschoeid met Pirelli Euforia rubber met afmeting 205/45/R17V. Mini voorziet niet alleen een lounge met randanimatie in de paddock, ook een dienst voor technische ondersteuning en de levering van wisselstukken en banden is voorzien. Heel erg kostelijk is de formule niet; de wagen zelf kost € 24.950, deelnemen aan de wedstrijden kost € 4.900 en na de wedstrijd kunnen de deelnemers met hun Mini weer gewoon de baan op want de wagens kunnen ook ingeschreven worden voor gebruik op de openbare weg.