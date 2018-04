Diesels voortaan krachtiger bij MG-Rover

Door: BV

D

e Britten passen het dieselaanbod van de Rover 25 en 45 en de MG ZR en ZS aan. De huidige 1994cc turbodiesels zien hun vermogen stijgen van 101 naar 113pk. De piek ligt op 4.200t/min. Het koppel stijgt van 240Nm naar 260Nm bij 2.000t/min. De uitstoot van schadelijke gassen en het verbruik bleven nagenoeg gelijk op respectievelijk 150g CO2-uitstoot per kilometer en een verbruik van 5,5l/100km voor de 25/ZR (de 45/ZS verbruikt een deciliter meer).

Uiteraard gaan de prestaties erop vooruit. Daardoor kan je met de 25 of de ZR naar 100km/u in ongeveer 9,3sec en bedraagt de topsnelheid 184km/u. De 45 of de ZS gaat naar 100 in dik 9,5sec en kan tot 192km/u snel zijn.