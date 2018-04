Opel Astra krijgt common-rail diesel

Door: BV

I

n het kader van een heus dieseloffensief, dat de nogal knorrige en mager presterende Opel-diesels zoals we die nu in het gamma vinden binnen de kortste keren moet doen vergeten, introduceert de autobouwer uit Rüsselheim een nieuwe 1.7 CDTI. Die motor heeft een cilinderinhoud van 1686cc (net als de huidige 1.7DTI die hij zal aflossen), vier cilinders in lijn, dubbele bovenliggende nokkenassen én een Bosch common-rail directe injectie van de tweede generatie met een inspuitdruk van 1.600bar.

De diesel levert maximaal 80pk terwijl de koppelkromme piekt bij 170Nm. Dat is 5pk en 5Nm beter dan wat de 1.7DTI die momenteel in de Astra?s wordt ingebouwd laat optekenen. Daarmee zouden de drie- en vijfdeurs een topsnelheid moeten halen van 173km/u. De break houdt het bij 168km/u voor bekeken. Het verbruiksgemiddelde bedraagt respectievelijk 4,6 en 4,8l/100km. De Opel Astra Eco met verlaagde luchtweerstandscoëfficiënt en geoptimaliseerde rolweerstand heeft nog 2 deciliter minder nodig en haalt een top van 178km/u.

Door de uitstoot van schadelijke gassen, dankzij een betere regeling van de individuele inspuitprocessen en een fijnere brandstofverneveling, met meer dan 50% terug te dringen voldoet deze krachtbron aan de Euro-4 emissienorm die vanaf 2005 verplicht is. Extra voordelig want daardoor moet je tot 31 december 2003 op deze versie geen Belasting op Inverkeerstelling (BIV) betalen. De Astra-modellen met de nieuwe 1.7 CDTI-motor worden geleverd vanaf voorjaar 2003.