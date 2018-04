Nieuwe kleine Rover in 2003

Door: BV

G Rover gaat nog in 2003 een nieuwe kleine Rover, een uitbreiding van het huidige gamma dat bestaat uit de 25, 45 en 75, lanceren. Die wordt niet binnenshuis ontwikkeld. De groep zal de in 2001 gelanceerde Indica (foto) van het Indiaanse merk Tata als basis gebruiken. Het model zal in dezelfde fabriek als de huidige Indica -in India dus- van de band lopen. Een dergelijk compact model zou met de sterke positie van de Pond onmogelijk rendabel geproduceerd kunnen worden op Britse bodem, aldus de directie.

Bij Rover wil men over het model nog niet meer kwijt dan dat het gebruik van eigentijdse techniek door Tata weinig noodzakelijke veranderingen ten opzichte van de Indica noodzakelijk maakt, maar dat de eigenschappen aangepast zullen worden aan het specifieke doelpubliek van de constructeur. Je kan er dus van uit gaan dat de uiterlijke wijzigingen tot een minimum beperkt blijven. Rover zal het model via de bestaande dealernetwerken onder de eigen merknaam aanbieden in de UK en het Europese vasteland.