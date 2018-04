Audi A8 verlengd

Door: BV

rie maanden na de productiestart van de nieuwe -nog steeds volledig in aluminium gebouwde- A8 stelt Audi reeds de derde versie voor. Het gamma dat bestaat uit een 3.7 V8 quattro en een 4.2 V8 quattro wordt aangevuld met een verlengde versie van de A8 4.2. De 30cm langere wielbasis zorgt in de typeaanduiding voor de toevoeging L. De extra ruimte in deze nu 5,18m lange, 1,89m brede en 1,45m hoge limousine komt nagenoeg volledig ten goed van de achterpassagiers. Die beschikken dus over nog meer voetruimte.

Dankzij de aluminium Space Frame constructie kon ook het gewicht van de lange versie binnen de perken gehouden worden. Omdat de wagen 'slechts' 1835kg weegt, is het alles behalve beschamende maximumvermogen van de 4.2 (335pk bij 6.500t/min en 430Nm bij 3.500t/min) goed voor een spurtje naar 100km/u in 6,2sec. De topsnelheid is zoals steeds elektronisch begrensd op 250km/u.

Om de passagiers achteraan te behagen zijn -in optie- individueel elektrisch verstelbare achterzetels verkrijgbaar. Die comfortzetels kunnen naar wens uitgerust worden met verwarming, verluchting of zelfs een massagefunctie. De A8L 4.2 quattro wordt midden volgend jaar op de markt verwacht.