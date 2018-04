Nieuwe motoren voor Mercedes E-Klasse

Door: BV

et motorenaanbod van de Mercedes E-Klasse, die in maart gelanceerd werd en op het autosalon van Brussel 2002 zijn wereldpremière beleefde, wordt uitgebreid. Het gamma wordt aangevuld met een E 200 kompressor benzinemotor en twee common-rail diesels; de E 200 CDI en de E 320 CDI.

De E 200 Kompressor viercilinder-in-lijn heeft een cilinderinhoud van 1796cc. Met vier kleppen per cilinder, dubbele bovenliggende nokkenassen, koeling van de inlaatlucht en variabele nokkenasverstelling is die goed voor 163pk bij 5.500t/min en 240Nm tussen 3.000 en 4.000t/min. De motor is verkrijgbaar met een handgeschakelde zesbak of een automaat met vijf verhoudingen. In het eerste geval kan de spurt naar 100km/u in 9,6sec en bedraagt de topsnelheid 230km/u met een gemiddeld verbruik van 8,4l/100km. In het tweede geval kan het spurtje in 9,9sec, houdt de dik 2 ton wegende E het voor bekeken bij 227km/u en moet je rekenen op een gemiddeld verbruik van 8,7l/100km.

De E 200 CDI is eveneens een viercilinder-in-lijn. Deze heeft een inhoud van 2148cc en is 122pk sterk bij 4.200t/min. Tussen 1.400 en 2.800t/min staat 270Nm trekkracht ter beschikking. Je kan schakelen met de hand tussen zes versnellingen vooruit, of automatisch met vijf overbrengingsverhoudingen. Beide versies halen 100km/u in 12,1sec. De topsnelheid van de handbak bedraagt 203km/u, 2km sneller dan de automaat. De motor heeft voldoende aan respectievelijk 6,3 en 6,4l/100km.

Dieselen met zes cilinders-in-lijn kan met de 3222cc common rail turbodiesel van de E 320 CDI. Die is goed voor 204pk bij 4.200t/min en 500Nm tussen 1.800 en 2.600t/min. Die is enkel leverbaar als automaat. Voor beschamende prestaties zorgt dat niet want de Duitser kan dan nog steeds naar 100km/u in 7,7sec en haalt een top van dik 240km/u. Het verbruik blijft beperkt tot 6,9l/100km gemiddeld