Mercedes E-Klasse 340km/u snel

e Duitse tuner Brabus stelt op de Autoshow in Essen de Mercedes E-Klasse V12 voor. De auto die in de voetsporen moet treden van de E V12 van de vorige generatie die Brabus in oktober 1996 voorstelde en de snelste sedan ter wereld was met een elektronisch begrensde topsnelheid van 330km/u.

De nieuwe versie krijgt de motor uit de S600. Dankzij een hele reeks wijzigingen, waaronder een grotere cilinderinhoud (6,3l in plaats van 6,1l) zag de biturbo zijn vermogen stijgen van 500pk naar 630pk. Dat vermogen komt vrij bij 5.100t/min terwijl een indrukwekkende 1000Nm trekkracht vanaf 1.750t/min ter beschikking staat. Het vermogen wordt via een aangepaste elektronisch gestuurde vijftrapsautomaat naar de aangedreven achterwielen geleid. Die stuwen de sedan naar 100km/u in amper 4,2sec. 200km/u kan al na 12,9sec op de teller staan terwijl de topsnelheid niet minder dan 340km/u bedraagt. Dat is nog 10km/u sneller dan de recordprestatie van zijn voorganger.

Uiteraard is het model voorzien van een aangepaste ophanging en ultrakrachtige remmen met schijven met een diameter van 375mm vooraan en 355mm achteraan. Het rubber komt van Michelin. Op het 19-duims lichtmetaal liggen banden met maatje 255/35 vooraan, achteraan wordt zelfs 285/30 gemonteerd. In het interieur komt onder andere een unieke leder/Alcantara combinatie en een entertainmentsysteem met DVD-speler en LCD-schermen in de achterzijde van voorste kopsteunen. Uiterlijke kenmerken omvatten een aangepaste voor- en achterbumper, de noodzakelijke Brabus-logo’s, zijschorten met geïntegreerde grondverlichting en een specifieke uitlaatlijn. Vanaf 2003 zal het model in een beperkte reeks geproduceerd worden. Brabus mikt op een kostprijs van ongeveer € 300.000.