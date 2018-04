Sportautomaat voor Volkswagen Golf R32

Door: BV

e VW Golf R32 is met een 3.2l V6 benzinemotor van 241pk nagenoeg identiek aan de recent voorgestelde nieuwe topversie van de Audi-TT met dezelfde motor en 250pk. Die laatste krijgt als eerste in serie geproduceerde wagen een nieuwe Sportautomaat die als unieke eigenschap heeft dat er twee versnellingen tegelijk gekoppeld kunnen worden waardoor het typische dode moment tussen versnellingen van zowel een klassieke automaat als een conventionele handbak geneutraliseerd wordt. Deze DSG (Direct Shift Gearbox) wordt nu ook in de VW Golf R32 ingebouwd. De DSG wordt in de manuele stand net als bij de TT bediend via het pookje op met peddels achter het stuurwiel. Gewoon automatisch rijden kan natuurlijk ook.

In combinatie met de nieuwe versnellingstechnologie gaat de meest sportieve Golf ooit, dankzij elektronische startcontrole, naar 100km/u in 6,4sec. Een verbetering ten opzichte van het handgeschakelde model met 2 tienden. De topsnelheid bedraagt nog steeds 247km/u. Ondanks de licht verbeterde prestaties wist Volkswagen het verbruik van de combinatie te beperken. Een gemiddelde van 10,2l kostbaar vocht voor de gemengde cyclus staat voor een besparing van 1,3l ten opzichte van hetzelfde model zonder automaat.