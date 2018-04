Ford Transit Connect is bestelauto van het jaar 2003

Door: BV

en 20-koppige gespecialiseerde jury verkoos de nieuwe Ford Transit Connect tot bestelauto van het jaar 2003. Het nieuwe model werd specifiek als compacte bestelwagen ontworpen wat resulteerde in een groot aantal praktische oplossingen, aangereikt door potentiële klanten in heel Europa, en een uitstekend weggedrag met vooral lof voor de stuurinrichting, de remmen en het veercomfort. Mede daardoor kwam de totale score van het model op 126 van de 140 maximaal toe te kennen punten. In 2001 kaapte de Transit dezelfde titel weg met een puntentotaal van 112.

De Ford Transit Connect is in België verkrijgbaar met lange wielbasis en normaal of verhoogd dak en 3 motorversies. Een 1.8l turbodiesel met 75pk, een 1.8l common-rail diesel met 90pk en een 2.0 benzine die goed is voor 115pk. Een variant met korte wielbasis volgt nog