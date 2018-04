Fiat Simba concept car

Door: BV

ok al op de Motorshow van Bologna stelt Fiat de Simba concept car voor. Interessant omdat het in feite om een deskundig vermomde versie van de nieuwe Fiat Panda gaat en daar wordt al een tijdje reikhalzend naar uitgekeken. De Simba meet 3,86m in de lengte, 1,73m in hoogte en 1,63m in de breedte. Weinig beschamende off-roadprestaties moeten gegarandeerd worden door een vierwielaandrijving met viscokoppeling. Dikke in kunststof uitgevoerde beschermprofielen, een push-bar vooraan, op het dak gemonteerd reservewiel, en koplampen die zijn ondergebracht in een zwarte kunststof behuizing zorgen voor een bijpassende look. Of Fiat van de nieuwe Panda een dergelijke versie wil commercialiseren, is niet bekend.