Fiat Barchetta krijgt verjongingskuur

p de Autoshow in Bologna stelt Fiat de vernieuwde Barchetta voor. Hoog tijd want het origineel werd al in maart 1995 voorgesteld en onderging sindsdien geen noemenswaardige wijzigingen. Met 7 jaar heeft de Barchetta de leeftijd bereikt dat de meeste modellen op pensioen gestuurd worden, maar Fiat wil de sportieve tweezitter duidelijk nog enkele jaartjes actief houden en dat moet kunnen met de voorgestelde cosmetische ingrepen.

De snuit wordt wat agressiever met een lagere bumper met grotere luchthappers, een dikke zwarte balk voor de montage van het nummerbord en standaard mistlampjes. Een uitstraling die ook achteraan in de hertekende bumper en vooral de dikkere uitlaat wordt doorgetrokken. Aan de lichtunits werd niet geraakt. Binnenin vinden we nieuwe materialen, aangepaste kleurtjes en titaniumkleurige paneeltjes, ventilatieroosters en deurhendels. Het geluidssysteem werd opgewaardeerd en speelt voortaan ook MP3’s via 4 luidsprekers en twee 80-watt subwoofers.

In de optielijst staat nieuw lichtmetaal, zijskirts, een roll-bar en een hard top. Voor de zomer staat hij bij de dealer.