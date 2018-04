Prijzen nieuwe Honda Accord bekend

Door: BV

e Belgische invoerder heeft zopas de prijzen van de nieuwe Honda Accord bekendgemaakt. De 2-liter benzine, goed voor 155pk en 190Nm moet in de basisuitvoering, Comfort, € 22.200 opbrengen. Die heeft o.a. recht op frontale- zijdelingse- en gordijnairbags, automatische airco met twee klimaatzones, radio-CD, elektrisch bediende ruiten, een centrale armsteun vooraan en een in ongelijke delen neerklapbare achterbank. De Sport krijgt bdaar o.a. een zetelcombinatie met stof en kunstleder, een alarmsysteem en een regensensor bovenop en moet ten minste € 23.800 kosten.

De 2.4 is goed voor 190pk en 220Nm en is verkrijgbaar als Type S of 2.4 Executive. De Type S krijgt een uitrusting gelijk aan die van de 2.0 Sport, aangevuld met een aërodynamische kit, Mistlichten, cruise-control en stabiliteitscontrole. De kost ervan bedraagt € 26.400. De Executive moet het stellen zonder koetswerkaddenda maar krijgt wel een opgewaardeerde geluidsinstallatie, elektrisch verstelbare bestuurderszetel, Xenon koplampen en een elektrisch bediend schuifdak. De kostprijs ervan bedraagt € 27.900. Wie de standaard handgeschakelde vijfbak van de 2-liter of de handmatige zesbak van de 2.4 wil inruilen voor een elektronisch gestuurde automaat met 5 verhoudingen betaald € 1.825 extra. In februari staat de berline in de toonzaal. Van de break die later het gamma komt versterken zijn nog geen prijzen bekend.