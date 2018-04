Door: BV

et is duidelijk dat Opel druk doende is zijn dynamische gamma, gekend onder de toevoeging OPC die staat voor Opel Performance Center, uit te bouwen. De constante bij alle modellen was tot nog toe de aanwezigheid van de 2-liter turbomotor met een vermogen van 200pk. Die wordt intussen geleverd in de Opel Zafira OPC -de snelste monovolume ter wereld-, de Opel Astra driedeurs en de Opel Astra break. De sportievelingen krijgen er binnenkort nog een klein broertje bij; de Opel Corsa OPC. De constructeur stelt die tentoon op de Motorshow in het Duitse Essen, als prototype, maar serieproductie zo goed als zeker.

Onder de kap zit niet de geblazen tweeliter, maar een door OPC compleet nieuw ontwikkelde 1.6l Ecotec turbomotor. 175pk en 210Nm zijn de opgetekende waarden en die maken de Corsa 225km/u snel. Het spurtje naar 100 moet kunnen in 7,9sec. Binnenin vinden we onder de aanpassingen met blauw alcantara beklede kuipzetels, talrijke accenten in mat-chroom en blauwe veiligheidsgordels. Het uiterlijk wordt opgesmukt met een sportieve voor- en achterbumper, zijschorten, een kofferspoiler en een volledige in specifiek OPC-blauw gespoten koets. Het rubber zit op 17-duims lichtmetaal. DSA-stabiliteitscontrole houdt het geheel op de limiet in de hand, terwijl een stuggere demping en een 25mm verlaagd onderstel de dynamische rijkwaliteiten moeten onderstrepen.