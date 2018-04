Intelligente cruise-control voor Volkswagen Phaeton

Door: BV

V

olkswagen gaat de Phaeton uitrusten met een radargestuurde snelheidsregelaar. Een systeem dat in tegenstelling tot een klassieke cruise-control die enkel van de input van de bestuurder afhangt over een afstand van 180m voor het voertuig en een hoek van 11,5° het wegdek scant en rekening houdt met alle verkeer dat zich in dezelfde rijrichting beweegt. De adaptieve snelheidsregelaar, die over een totaal van 7 verschillende instellingen beschikt, houdt dus rekening met de wegsituatie en past de snelheid en de tussenafstand van de Phaeton daaraan aan.

Het systeem, dat naar Automatische Distanzregelung ADR werd gedoopt, kan geactiveerd worden tussen 30 en 180km/u. Om veiligheidsredenen werkt het buiten die grenzen niet. De bediening is gelijkaardig aan die van een klassieke cruise-control. De bestuurder kan dus zijn snelheid instellen en er desgewenst voor kiezen via de snelheidsregelaar in trappen van 10km/u te accelereren of te vertragen. Indien noodzakelijk worden de remmen geactiveerd om te vertragen voor langzamer verkeer dat door de radar gedetecteerd werd. De luxeberline zal vervolgens -zodra de situatie het toelaat- weer naar de ingestelde snelheid accelereren. Het systeem is niet helemaal nieuw want de gedoodverfde concurrenten, BMW en Mercedes, hebben voor de top van hun gamma al een soortgelijk systeem in de catalogus staan. De Fiat-groep biedt een soortgelijk systeem zelfs aan op de Lancia Thesis en de compacte Fiat Stilo.