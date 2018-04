Alfa Romeo Brera komt echt

Door: BV

H

et Italiaanse ontwerpbureau Italdesign stelde op het autosalon van Genève de Alfa Romeo Brera voor als concept car. Een vrije stijlstudie en geen concrete bouwplannen werd er toen gezegd, maar de speculaties waren niet uit de lucht want de door Giugiaro getekende coupé werd warm ontvangen. Dat hij er toch komt staat intussen vast. Italdesign zal zelf een zeer gelimiteerde reeks van een 1.000-tal stuks bouwen, met de toestemming én dus de naam Alfa Romeo. Onder de kap komt naar alle waarschijnlijkheid een 3.2l krachtbron van Maserati, theoretisch goed voor 400pk. Verzamelaars kunnen al beginnen sparen; het kostenplaatje zal in de buurt van € 80.000 liggen.