amborghini, opgericht in 1963 door Ferruccio Lamborghini en sinds 1998 onder controle van de Audi-Groep, zal volgend jaar ter gelegenheid van zijn veertigste verjaardag een Centro Stile Lamborghini openen in het Italiaanse Sant’Agata Bolognese. Dat zal ondergebracht worden in een vleugel van een nieuw gebouw dat momenteel nog onder constructie is. Daarin zal ook plaats zijn voor klantendiensten en een centrum voor de restauratie van historische wagens en scheepsmotoren van het merk met de stier. De oprichting van het centrum werd fel gesteund door Walter de’Silva, de designverantwoordelijke voor Audi, Seat en Lamborghini. De leiding erover zal toevertrouwd worden aan de Belgische ontwerper Luc Donckerwolke (foto). Die werkte al samen met de ingenieurs uit Sant’Agata aan de Murciélago.

Het centrum wil zich bekommeren om de basiselementen van de automobiel als een creatief designcentrum waar cultuur, vernieuwing en zin voor esthetiek samengaan met de modernste ontwikkelingstechnieken.