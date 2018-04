Opel Zafira facelift

Door: BV

e constructeur uit Rüsselheim heeft zijn bestseller in het compacte monovolumesegment onder handen genomen nu het model halverwege de productcyclus zit. De uiterlijke wijzigingen omvatten de klassieke facelift-items. Er is een nieuwe grille, met meer in het oog springende chroomomlijsting en de richtingaanwijzers in de achterlichtunits hebben voortaan helder wit afdekglas.

De detailwijzigingen binnenin zijn een pak talrijker. Om te beginnen zijn er nieuwe, modernere stofjes en werd het Flex-7 systeem van de constructeur om twee extra zitjes op een derde zetelrij en de tweede zetelrij onzichtbaar in de vloer te klappen nog verbeterd. Zo kan het middengedeelte van de 40:20:40 gedeelde tweede zitrij voortaan apart opgeklapt worden. Om als armsteun te dienen of om in meer laadflexibiliteit te voorzien. De buitenste zitplaatsen op die zelfde tweede rij krijgen ISOFIX vasthechtingspunten voor kinderzitjes, in het midden vinden we voortaan een driepuntsgordel terwijl de rugleuningen vanaf heden over zes graden verstelbaar zijn. De bestuurder en de passagier vooraan kunnen profiteren van een langer zitvlak en een grotere verstelbaarheid.

De middenconsole wordt grijs gelakt of in mat chroom uitgevoerd afhankelijk van de gekozen uitvoering. De Elegance-versies krijgen een centrale armsteun met bergvak en voorzetels waarvan de hellingsgraad van het zitvlak nog eens apart instelbaar is. Een Executive topversie komt boven de momenteel in België verkrijgbare Comfort en Elegance en krijgt een nieuwe automatische airco die op de rest van het gamma als optie verkrijgbaar zal zijn. Xenonlichten met automatische hoogteregeling en hogedrukreiniging, geplaatst in een verdonkerde lichtblok worden eveneens aan de lijst met optionele uitrusting toegevoegd.

Aan het huidige motorengamma wijzigt voorlopig niets, met uitzondering van de supersportieve Zafira OPC -nog steeds de snelste monovolume ter wereld- die het vermogen van de 2-liter turbomotor ziet stijgen van 192 naar 200pk. Kies je voor deze versie, dan kan je voortaan aluminium sportpedalen toevoegen aan de uitrusting. Een rood/zwart ledercombinatie voor de OPC sportstoelen zal ook verkrijgbaar zijn.

Na nieuwjaar komt het model naar België. De prijzen zijn nog niet bekend.