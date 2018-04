Hot Wheels Ford Focus

Door: BV

p de SEMA, de beurs van de Specialty Equipment Market Association voor tuning en accessoires, stelde Ford samen met speelgoedfabrikant Mattel de Focus Hot wheels voor. Die is gebaseerd op de Hot Wheels speelgoedautootjes waarvan Mattel sinds 1968 reeds meer dan 41 miljoen exemplaren verkocht.

De Focus heeft onder de kap een door een supercharger geblazen 2-liter benzinemotor die goed is voor 180pk. Vanzelfsprekend zijn de remmen aangepast aan het toegenomen vermogen. Het koetswerk is gespoten in zilver, met het typische vlammende Hot Wheels design op de zijpanelen, motorkap en dak. Het Hot Wheels logo siert de portieren en de motorkap. Specifieke lichtunits, een kofferspoiler, aangepast radiatorrooster, lagere voor- en achterbumpers, zijschorten en in het geel gespoten 18-duims lichtmetaal maken het plaatje wat het koetswerk betreft compleet. In het interieur opteerde men voor contrasterend zwart en geel, met deze keer een logo op de hoedenplank.

Het model wordt niet gecommercialiseerd. Tenminste, niet door Ford. Mattel brengt wel een gelimiteerde reeks op de markt.