Nieuwe Mitsubishi Colt voorgesteld

itsubishi Motors heeft in thuisland Japan de nieuwe Colt voorgesteld. Het design ervan is geïnspireerd op dat van de CZ2 concept car en geeft aan in welke richting de producten van de autobouwer op het vlak van design en kwaliteit zullen evolueren. De Colt is de eerste stap in een productoffensief met niet minder dan 15 nieuwe lanceringen op de Japanse markt tegen 2007. Dat moet Mitsubishi een jonger en dynamischer imago geven. De nieuwe Colt, die binnen het compacte segment de concurrentie zal aangaan met Japanse toppers als de Honda Jazz, staat op een bodemplaat die samen met Daimler-Chrysler werd ontwikkeld. De Europese versie, die naar verwachting enkel in details zal afwijken, staat op dezelfde bodemplaat die door DaimlerChrysler ook zal gebruikt worden voor de Smart vierdeurs.

NedCar in Nederland zal van beide modellen samen jaarlijks 100.000 stuks produceren. De Colt is vanaf 16 november te krijgen in Japan. Europa moet nog tot modeljaar 2004 op z’n honger blijven zitten.