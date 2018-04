Opel Roadster-Coupé

Door: BV

p z’n weg naar herstel mikt de autobouwer uit Rüsselheim voor aantrekkelijke nichemodellen binnen z’n gamma op een toekomstig aandeel van 20%. De verkoop ervan heeft als neveneffect immers een doorgaans positieve invloed op het merkimago. Opel bewandelt deze weg nu al met de sportieve OPC-modellen van de Astra en de Zafira, uitgerust met een tweeliter turbomotor die 192 paarden sterk is, en de op de Lotus Elise gebaseerde Speedster. In 2004 komt daar nu nog een Roadster-Coupé bij. Die zal heel wat techniek gemeenschappelijk hebben met de Corsa en, net als de Peugeot 206 CC, beschikken over een stalen wegklapdak met hydraulische bediening. De Franse automobielbouwer Groupe Heuliez S.A. zal de wagen produceren. De eerste publieke voorstelling zal waarschijnlijk op het volgende Autosalon van Frankfurt -in september 2003- plaatsvinden.