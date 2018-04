Volvo voldoet aan strengste emissienorm ter wereld

Door: BV

e Zweedse autobouwer brengt de S60 en V70 met atmosferische vijfcilinder benzinemotor in overeenstemming met de strengste emissienormen ter wereld. Dat zijn de PZEV-emissievoorschriften van de Amerikaanse staat California. Dat staat voor “Partial Zero Emission Vehicles”. De norm staat voor niet elektrische wagens (die onder de Zero Emission Vehicles vallen) zoals hybrides, wagens op aardgas en ook benzinevoertuigen waarvan de schadelijke uitstoot niet hoger is dan de afvalstoffen die vrijkomen bij de productie van elektriciteit voor de elektrische voertuigen.

Omdat minstens 90% van alle verontreinigende emissies worden uitgestoten bij een koudstart, voor de katalysator op temperatuur is, ontwikkelde Volvo nieuwe katalysatoren en een aangepast motormanagement dat dit zo veel mogelijk beperkt. Door de motor te laten starten op een zuurstofrijk mengsel wordt de katalysator die nu dichter bij de motor zit -net voorbij het uitlaatspruitstuk- veel sneller op temperatuur gebracht. De ingenieurs concentreerden zich eveneens op de verdamping van koolwaterstoffen uit de volledige wagen, uit de banden, het koetswerk, de brandstoflijn en de klimaatregeling. Op die manier is de concentratie koolwaterstoffen en stikstofoxiden in de uitlaatgassen zelfs kleiner dan die in de buitenlucht. Omdat alle onderdelen ontworpen en geproduceerd zijn met het oog op een lange levensduur kan de constructeur een feilloze werking van het systeem gedurende 15 jaar of 240.000km garanderen. Volvo zal deze ontwikkeling na verloop van tijd ook introduceren op producten die bestemd zijn voor landen met minder strenge uitlaatvoorschriften.