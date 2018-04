Mercedes E-Klasse kogelvrij

Door: BV

e Duitse autobouwer heeft klanten die liever rondrijden, of rondgereden worden, in een gepantserd voertuig. De vraag ernaar is de laatste jaren zelfs gestegen. Mercedes heeft al gepantserde S-Klasse en G-Klasses in de catalogus staan en omdat er ook van de vorige E-Klasse een kogelvrije versie, E-Guard, verkrijgbaar was, komt die er nu ook van de nieuwe versie. De E-Guard zal verkrijgbaar zijn als E 320 of E 500 en biedt B4 protectie. Voldoende om revolverkaliber .44 te weerstaan. Het chassis van de E-Klasse is aangepast aan de modaliteiten van de veel zwaardere koets. Deze modellen worden standaard in Elegance-afwerking geleverd en hebben steeds recht op zonneblinden aan de achterruit en de achterste zijruiten (voor meer privacy) en lichtmetalen velgen. Er is tevens een bandendrukcontrolesysteem, maar met de 245/45 R17 run-flat banden kan je ook als ze lek zijn nog een tijdje blijven rijden.