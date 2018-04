BMW Z4 gedetailleerd

Door: BV

p het Autosalon van Parijs liet BMW het grote publiek voor het eerst kennismaken met de nieuwe Z4. Volgens de constructeur uit München moet die machine als geen ander in staat zijn de zintuigen van autoliefhebbers en Őkenners te bespelen. In eerste instantie met twee versies: de instapper, Z4 2.5i en de Z4 3.0i.

De motoren zijn afgezien van boring en slag nagenoeg identiek; zes cilinders in lijn, dubbele VANOS met doorlopende regeling van de nokkenassen, cilinderkop met vier kleppen per cilinder, zelfregelend antipingel-systeem en individuele ontstekingsbobijnen. De in- en uitlaatsystemen verschillen wel aanzienlijk in opvatting. Bij de 3.0 is het systeem erop afgesteld een rauw en gespierd inlaatgeluid, dat onmiskenbaar hoort bij raszuivere sportwagens, te produceren. Systemen die zorgen voor een optimaal benzine/luchtmengsel en uitlaatkatalysatoren met metalen dragers met hoge celdichtheid en dunne wanden zorgen voor een beperkte uitstoot van schadelijke gassen waardoor beide motorversies voldoen aan de Euro4-norm. In Duitsland levert dat fiscaal voordeel op, in België kan je rekenen op een korting op de B.I.V.

De 2.5 tekent als minst krachtige versie voor 192pk bij 6.000t/min en 245Nm bij 3.500t/min. Cijfers die de 1665kg zware tweezitter gekoppeld aan een handgeschakelde vijfversnellingsbak in staat stellen naar 100km/u te accelereren in 7 seconden. De topsnelheid bedraagt 235km/u. De 3.0i levert 231pk bij 5.900t/min en 300Nm bij 3.500t/min. Met slechts 20kg extra op de weegschaal en een handgeschakelde zesbak kan je dan naar 100km/u in 5,9sec. De elektronica maakt er traditiegetrouw een eind aan bij 250km/u. Beide motoren kunnen in optie voorzien worden van een SMG-automaat met zes verhoudingen. Die laat zich dankzij de “shift-by-wire” technologie zowel met het pookje als middels toetsen op het stuurwiel bedienen als de chauffeur beslist zelf zijn versnelling te kiezen. De Z4 is eveneens uitgerust met DDC, wat staat voor Driving Dynamics Control. Dat systeem kan door middel van een knop in het interieur geactiveerd worden en wijzigt het motormanagement voor een nog dynamischer en sportiever snelheidsverloop. Tegelijkertijd wijzigt de afstelling van de snelheidsafhankelijke elektrische stuurbekrachtiging naar een regelpatroon dat voor nog strakkere reacties garant staat. Gekoppeld aan een automaat zorgt het systeem tevens voor kortere schakeltijden en een hoger gemiddeld toerental.

De lijn van de Z4 breekt met de tot nog toe typische BMW-styling. De koets van de 1,78m brede, 1,30m hoge en 4,09m lange klassiek geproportioneerde roadster is een mengeling van scherp afgelijnde bolle en holle vlakken. Een stijl die we ook op de toekomstige X3 en 1-reeks mogen verwachten. Naast zichtbaar atletisch is de koets ook zeer stevig. Het vorige model haalde een enigszins verouderde 5.600Nm/graad, maar de achterstand is met een torsiestijfheid van 14.500Nm/graad voor het huidige model meer dan gecompenseerd. De veiligheid bij een koprol wordt gegarandeerd door de zeer stevige A-stijl en de permanent aanwezige rolbeugels achter de zetels. Naast driepuntsgordels met spanners en spankrachtbegrenzers kunnen de inzittenden ook nog rekenen op twee frontale en twee laterale airbags. BMW monteert ook nog twee knie-airbags, maar enkel in de versies voor de VS. DSC stabiliteitscontrole is standaard, maar omdat BMW prat gaat op de kwaliteiten van het onderstel, komt dat pas in extreme situaties tussenbeide. Het nieuwe DTC tractiecontrolesysteem is instelbaar zodat de bestuurder kan kiezen of het systeem helemaal geen, gelimiteerde of ongelimiteerde slip toelaat.

Het interieur moet volgens BMW omschreven worden als modern, elegant en helder. Het dashboard wordt gedomineerd door een lichtgekleurde kunststof band die doorloopt van deur tot deur en in het midden de bedieningsfuncties voor de geluidsinstallatie en verluchtingsroosters omvat. De band buigt zich in een lichte kromming om de bestuurderpositie heen zodat de bedieningselementen naar de bestuurder georiënteerd staan. Bovenop het dashboard is er achter het driespaaks-sportstuurtje plaats voor twee bijna geheel ronde klokken met tubevormige afkapping. De Z4 2.5i wordt standaard geleverd met “Free Spirit” afwerking. Dat omvat een stof/ledercombinatie met leder en similileder voor de deurpanelen, stof voor de zetelbekleding en een intrumentenbord en centrale console met geverniste synthetische sierstroken. Het basisafwerkingsniveau van de Z4 3.0i heet “Oregon” en omvat een volledig lederen interieur en sierstroken in geanodiseerd aluminium. Er zijn opbergvakjes in de deuren, onder handrem, vanzelfsprekend is er het handschoenkastje en natuurlijk kan je ook in de koffer nog wat kwijt. Met het dak open is dat 240l, met het dak dicht 20l meer. Overigens ontwikkelde BMW voor deze roadster een uniek vouwsysteem. Dat is compact en licht enerzijds, maar het zorgt -vooral- voor een aansluiting met de lijn van de wagen als het dak opgevouwen is. Doordat het systeem het voorste deel van het dak laat aansluiten met de gordellijn en voor een perfecte afdichting zorgt, is een bijkomende hoes of afdekkap met hetzelfde effect overbodig. Een hardtop, met discreet spoilertje, zal vanaf de herfst van 2003 in de accessoirelijst te vinden zijn.

De Z4 zelf is vanaf heden verkrijgbaar aan de overkant van de Atlantische Oceaan. Europa moet nog wachten tot in de lente van 2003. Wat de Z4 moet kosten is intussen wel bekend; de 2.5i gaat voor minste € 35.200 met u mee naar huis, de 3.0i zal hetzelfde doen vanaf € 41.700.