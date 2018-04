Upgrade voor Rover 25 en 45

Door: BV

R

over gaat z’n twee compacte wagens, de 25 en de 45 voor modeljaar 2003 een opfrisbeurt geven. Dat is al de tweede want na de introductie van de 75 kregen beide modellen reeds een facelift waarbij ze de snuit -met dubbele koplampen- van hun grotere broer overnamen. Nu wordt vooral het gedateerde interieur, dat vorige keer ongemoeid werd gelaten, opgefrist. Het instrumentenbord zal voortaan dezelfde uitstraling hebben als dat van de 75, daar moeten de crèmekleurige wijzerplaten voor zorgen. Verder zijn er nieuwe materialen voor de inlegstukjes, werden de bedieningsknoppen voor de verwarming en de ventilatie hertekend en monteert Rover een nieuwe versnellingspook en een ander stuurtje. Aan de voorzetels van de 25 wordt, op de bekleding na, niet geraakt. Die van de 45 werden wél onder handen genomen opdat ze beter zouden steunen en minder plaats innemen (wat de ruimte achterin ten goede komt). De 45 krijgt een bekleding met twee complementaire tinten. Leder is bij allebei de modellen voorbehouden voor de topversies.

Voortaan zouden beide wagens ook wat gerieflijker moeten zijn met bekerhoudertjes en een opvouwbare opbergbox in de koffer. In de optielijst staan voortaan ook modernere geluidssystemen (van Blaupunkt) en een geïntegreerd navigatiesysteem.

Op technisch gebied werd enkel de ophanging wat herzien. Met stuggere veren en dempers, een 1cm verlaagd chassis en dikkere antirolstangen moeten beide wagens voortaan alerter op stuurbewegingen reageren zonder dat het comfortniveau erdoor wordt gecompromitteerd. De uiterlijke wijzigingen beperken zich tot het vervangen van twee koetswerkkleuren en nieuwe 15-duims lichtmetalen velgen.