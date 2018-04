MG XPower SV met 965pk!

Door: BV

p basis van de X80, het prototype dat vorig jaar nog op het Salon van Frankfurt te zien was, ontwikkelde MG nu de XPower SV. Dat is een volbloed sportwagen met plaats voor 2 en behoorlijk wat kracht achter het gaspedaal. Zo veel kracht eigenlijk dat MG besliste de SV onder de naam van z’n Sport & Racing afdeling XPower te lanceren.

De instapper zal aangedreven worden door een 4,6l V8 met 326pk. Het totaalgewicht moet door veelvuldig gebruik te maken van hightech lichtgewicht materialen als aluminium en carbon beperkt worden. MG schat dat het instapmodel niet meer dan 1.500kg zal wegen. Daardoor zou het spurtje naar 100km/u al kunnen in 5sec rond en een topsnelheid van 273km/u mogelijk zijn. Een tweede versie ‘MG XPower SV Club Sport’ zou een 5.0l V8 met 410pk aan boord hebben en naar 100 kunnen in 4,4sec. Hier wordt gemikt op een adembenemende topsnelheid van 314km/u, maar desgewenst kan het nog sneller. MG zal de motoren immers opdrijven, zelfs met fabrieksgekeurde stikstofoxide (nitro) injectoren, tot 965pk. Alle modellen zullen gehomologeerd zijn voor gebruik op de openbare weg. De Britten racen evenwel met bijna elke inheemse sportwagen en MG steekt niet onder stoelen of banken dat ze dat ook met deze SV willen doen. Daarom ook zijn alle modellen standaard voorzien van vierpuntsgordels, een rolkooi en lichtgewicht racekuipjes van Sparco, overeenkomstig de specificaties van de FIA.

De uiterlijke opsmuk van de Club Sport omvat ten opzichte van het standaardmodel, als je daar al van kan spreken, grotere luchtdoorstroomopeningen en een dikke achterspoiler. Als je wat extra betaalt, kan dat evenwel ook allemaal op de instapper. Dichter bij de beoogde lanceringsdatum -in de lente van 2003- zal MG meer gegevens bekendmaken. De basisprijs wordt intussen voorzichtig geschat op 65.000 pond.