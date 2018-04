Honda Accord Type-R voor Japan

Door: BV

ok van de nieuwe Accord komt er een Type-R versie. Die is voorgesteld in Japan en heeft net als de andere R-versies een atmosferische 2-liter benzinemotor, goed voor 220pk, in het vooronder. De krachtbron wordt gekoppeld aan een zeer strakke close-ratio zesbak. Uiterlijke kenmerken zijn de hertekende bumpers, radiatorrooster met honingraatgrille, lichtmetalen velgen en breder rubber, een verlaagd onderstel met stuggere afstelling en dubbele ronde uitlaten (één aan elke kant) achteraan. Binnenin vinden we een aangepast instrumentenbordje, een aluminium versnellingspookje, specifieke bekleding en kuipjes van Recaro. Liefhebbers houden best nog even hun adem in want een Europese commercialisering is -ondanks de Euro-R benaming die het tegengestelde doet vermoeden- nog niet voorzien.