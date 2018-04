TDCi 115pk diesel voor Ford Mondeo

Door: BV

ord breidt het dieselgamma van de Mondeo uit. Naast een Duratorq DI turbodiesel met 90pk en 245Nm en een krachtige Duratorq TDCi met 130pk en 330Nm maximumkoppel zal voortaan een tweede variant van de 2.0 TDCi het gamma verrijken. Met een maximumvermogen van 115pk bij 4.000t/min en 280Nm bij 1.900t/min vult deze motor de leemte tussen de reeds verkrijgbare diesels perfect op. De nieuwe uitvoering haalt een top van 195km/u terwijl het gemiddelde verbruik over de gemengde cyclus beperkt blijft tot 5,7l/100km.

Voortaan zijn beide TDCi common-rail diesels, de gekende 130pk versie en de nieuwe variant met 115pk, ook verkrijgbaar met de elektronisch gestuurde Durashift 5-tronic automaat met vijf overbrengingsverhoudingen. Die is vanzelfsprekend adaptief en beschikt over niet minder dan 11 schakelprogramma's. Wil je de 2.0 TDCi 115pk in de vierdeursuitvoering, dan betaal je € 22.100 voor de Ambiente, € 22.900 voor de Trend en € 23.800 voor de Ghia. De vijfdeurs kost telkens € 400 extra terwijl de Clipper steeds € 1.000 duurder is dan de vierdeurs. Het kostenplaatje dikt nog € 2.000 aan als je voor de 5-tronic opteert.