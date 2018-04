Ford GT wordt duurste ooit

Door: BV

n januari van dit jaar stelde Ford op de NAIAS autoshow in Detroit de GT40 concept car voor. Dat was een hedendaagse interpretatie van de legendarische GT40 racewagen die in de jaren ’60 een geducht deelnemer was aan racewedstrijden.

Op de GT40 werd zo goed gereageerd dat Ford reeds in februari, 45 dagen na de voorstelling, besliste tot de productie over te gaan. Die moet al in 2003 een feit zijn want de constructeur wordt dan 100 en ziet wel wat in een exclusief cadeau aan zichzelf. Over het productieaantal, de prijs en de definitieve benaming bleef het intussen gissen... GT40 als typeaanduiding kon niet omdat die niet meer in het bezit is van de constructeur. Er werd nog even getwijfeld tussen GT44, GT Mark VI en simpelweg GT. Het werd dat laatste. Intussen speculeerden enkele Amerikaanse Ford-dealers al over prijzen tot $ 250.000. Zo duur wordt de GT niet, al wordt het met een prijskaartje van ten minste $ 100.000 wél de duurste Amerikaanse sportwagen ooit. Een pak duurder dan de Dodge Viper ($ 80.000), maar Ford belooft de prijs onder die van de Ferrari 360 Modena ($ 140.000) te houden. In 2003 zelf zal Ford slechts drie wagens produceren; een eerbetoon aan de legendarische 1 - 2 - 3 overwinning van de originele GT40 tijdens de 24 uren van Le Mans in 1966. Vanaf 2004 zullen dan jaarlijks 1.000 stuks van de montageband rollen.

Het uiterlijk van de GT is volledig retro, maar onderhuids schuilt toptechnologie. Het chassis is een volledig nieuw ontwikkeld aluminium buizenframe met hulponderstellen voor- en achteraan. De ophanging is volledig onafhankelijk met horizontaal geplaatste dempers om het lage profiel van de wagen te kunnen handhaven. Afremmen gebeurt middels geventileerde schijven met niet minder dan 6 zuigers per schijf. Vooraan krijgt de sportwagen 18-duims lichtmetaal met 245/45 rubber, achteraan wordt dat 19-duims lichtmetaal met 285/45 banden. Centraal achter het passagierscompartiment ligt een lichtmetalen 5.4l V8. Die heeft 4 kleppen per cilinder, dubbele bovenliggend nokkenassen, een supercharger en een intercooler. Voldoende voor 500pk’s en een koppel van 700Nm. De exacte prestaties zijn nog niet bekend, maar Ford mikt alvast op een top in de buurt van 320km/u.