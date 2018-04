Door: BV

e nieuwe Europese Accord vierdeurs beleefde z'n wereldpremière op 26 september op het Salon van Parijs. Een break was ook al aangekondigd en daarvan hebben we nu de eerste gegevens. Op stilistisch gebied trekt het geheel logischerwijs dezelfde kaart als de berline. De Tourer Őzoals de break zal heten- is dus net zo strak en sportief gelijndn maar Honda mikt duidelijk ook nog steeds op functionaliteit. De kofferruimte is dus behoorlijk groot met een inhoud van 576l terwijl de relatief verticale opstelling van de achterruit het laden van grote voorwerpen minder sterk belemmert dan bij de talrijke lifestyle-breaks met een sterk aflopende achterpartij.

De driepuntsgordels zijn achteraan allemaal ingewerkt in de rugleuning van de 60/40 gedeeld neerklapbare achterbank waardoor ze minder in de weg zitten als de maximale laadruimte van de break benut moet worden. De ‘one-motion’ achterzetels kunnen met een hendel weggeklapt worden. De hoofdsteun klapt dan naar voren terwijl het zitvlak vertikaal wordt geplaatst en de rugleuning een vlak verlengstuk wordt van de laadvloer. In een enkele beweging en zonder inspanning. Een primeur volgens Honda, maar ook de nieuwe Mazda 6 laat z’n achterbank op een soortgelijke manier wegklappen. De bagageruimte wordt er, als je niet voor de ruiten stapelt, in elk geval 921l groot door. Wel echt nieuw is de elektrisch bediende achterklep. Die kan geopend of gesloten worden via de afstandsbediening of een drukknop aan de onderzijde van de klep, al blijft ook een handmatige bediening mogelijk. Onder de koffervloer voorzag Honda ook nog een afsluitbaar vakje.

De wielbasis van de Honda Accord Tourer groeide met 5cm ten opzichte van zijn berlinebroertje, de koets is in z’n totaliteit 8,5cm langer. De uitrusting en de motoren zijn vergelijkbaar met die van de vierdeurs... er komt dus een 2.0 met 155pk en een 2.4 met 190pk bij de benzinemotoren. Nog voor de Tourer in de lente van 2003 naar ons land komt, zal dat aanbod uitgebreid zijn met een 2.2l common-rail diesel. De motoren worden standaard gekoppeld aan een handgeschakelde vijf- of zesbak. Voorstanders van een automaat kunnen opteren voor een bak met vijf verhoudingen die desgewenst ook sequëntieel te schakelen valt.