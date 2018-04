Door: BV

e Tsjechen hebben op de Mondial 2002 in de Franse hoofdstad geen echte nieuwigheden staan, maar wel een studiemodel, de Skoda Fabia Paris. Die moet Skoda van z’n wat sportievere kant tonen en stijl en praktisch nut met elkaar verzoenen. Het sportieve uiterlijk van de Combi is te danken aan de nieuwe voorspoiler met gewelfde vleugels, ingewerkte zijdelingse luchthappers en ellipsoïde geïntegreerde mistlichten onder de koplampen. De achterbumper en de kofferklep kregen opzetstukjes om de aërodynamica te verbeteren terwijl de zesspakige lichtmetalen 17-duimsvelgen die speciaal voor deze wagen werden ontwikkeld natuurlijk ook hun duit in het zakje doen.

De tinten in het interieur werden zorgvuldig afgestemd op de specifieke Santorine-blauwe metaalkleur van het koetswerk. De zijkanten van de zetels met uitgesproken zijdelingse steunkussens zijn bekleed met zilverbruin leer. De middenstrook van de zitkussens en de rugleuning is intussen voorzien van zwarte geperforeerde stof met, eronder, een zilverkleurige voering. De veiligheidsgordels zijn blauw, afgestemd op de buitenkleur. De achterbank achteraan heeft eveneens twee kuipvormig uitgewerkte zittingen om de passagiers beter op hun plaats te houden.

Het instrumentenbordje achter het driespakige sportstuur wordt overheerst door een grote toerenteller met in het midden een digitale snelheidsmeter. De controlelampjes en twee halfcirkelvormige wijzertjes vinden binnen een symmetrische lay-out een plaatsje aan weerszijden van de snelheidsmeter. In het midden van het dashboard vinden we nog drie bijkomende, naar de bestuurder gerichte instrumenten (benzinepeil, voltmeter en een analoog klokje). Een naadloze overgang tussen de middenconsole en de centrale tunnel wordt bewerkstelligd door twee lichtmetalen steunen die de zijkanten van beide elementen verbinden. Achter de achterpassagiers monteerde Skoda tot slot nog een beschermingsframe, die er onder andere voor moet zorgen dat de bagage niet in het interieur doordringt, en een apart gevlochten beschermingsnet. Wat er juist onder de kap zit, is niet geweten.