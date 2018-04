Fiat Punto 'Junior Team'

Door: BV

e Italiaanse automobielbouwer is sinds dit jaar ook weer op Belgische bodem actief in de rallysport met een Fiat Punto Super 1600. Die wordt door Larry Cols bestuurd en door een team mechanicastudenten, het ‘Junior Team’ onder leiding van Fabio Lazzerini (R-Tec) geprepareerd. ‘Junior Team’ leek dan ook een passende aanduiding voor een nieuwe speciale reeks van de Fiat Punto driedeurs die specifiek bestemd is voor jongeren die op zoek zijn naar een economisch en sportief getint vervoermiddel. Het interieur van de Punto ‘Junior Team’ krijgt een geanodiseerde middenconsole, een driespakig stuur en kuipzetels. De standaarduitrusting omvat eveneens een radio-cd met subwoofer, 'Junior Team’-badges op de deuren en een 'Junior-Team'sleutelhanger. De sportiviteit aan de buitenzijde etaleren kan met de optionele 'Alligator Kit'. Die omvat 14-duims lichtmetaal, een achterspoiler, koplampstrips, treeplanken in geborsteld aluminium, sportpedalen en een steun voor de linkervoet. De speciale reeks is verkrijgbaar met de 1.2 benzinemotor met 8 of 16 kleppen en de 1.9JTD.