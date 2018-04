Honda Jazz met CVT-automaat

Door: BV

e Japanners hebben van hun kleine ruimtewonder, de Jazz, voortaan ook een versie met CVT-automaat in de catalogus staan. De automaat met continue variabele transmissie heeft als voordeel dat het vermogensverlies ten opzichte van een conventionele automaat (met een slippende koppelomvormer) beperkt blijft, het geheel absoluut schokvrij is en het verbruik beperkt blijft. Zoals steeds bestaat de transmissie uit twee dubbele schijven die door een stalen riem verbonden worden. Elke schijf heeft een vaste en een hydraulisch verstelbare kant waardoor de schijfdiameter, en dus de omtrekdiameter van de stalen riem die beiden verbindt, traploos verstelbaar is en de overbrengingsverhouding permanent wordt aangepast.

Net als bij elke automaat kan je de versnellingshendel van de Jazz plaatsen in Park (voor stilstand), Drive (voor geheel automatisch rijden), Neutraal, en Reverse (achteruit). Daarnaast is er ook nog een Sport- en een Low-modus. De eerste is logischerwijs een stand waarbij de wagen alerter reageert. In dit geval door het toerental sneller en langer op de rotatiesnelheid te houden waarop het maximale vermogen afgeleverd wordt. Ook de motorrem wordt wat duidelijker gebruikt dan in de Drive-modus. Low is dan weer een stand die bij uitstek geschikt is voor het rijden in de bergen of het trekken van een sleep. Ook hier wordt de motorrem efficiënter gebruikt en houdt het motormanagement het toerental wat hoger voor meer trekkracht bij een lage overbrengingsverhouding.

Door in de Drive of Sport modus op de “7 Speed Mode”-knop aan het stuurwiel te duwen gedraagt de CVT zich als een conventionele automaat. Binnen het oneindige aantal overbrengingsverhoudingen worden dan een aantal voorgeprogrammeerde standen gebruikt. Het aantal is principe onbeperkt, maar de meeste constructeurs kiezen voor zes verhoudingen. Honda doet het met eentje meer. De Drive-modus houdt het soepel terwijl de Sport het een tikkeltje brutaler doet. Het toerental gaat gezwind de hoogte in en bij het remmen schakelt de bak sneller terug om de remkracht van de motor te benutten. Door met de “7 Speed Mode” geactiveerd op de + of Ő knoppen op het stuurwiel te duwen kan je de manuele modus activeren. Je schakelt dan zelf, zonder te koppelen uiteraard, tussen de zeven versnellingen vooruit. Een display op het instrumentenbord houdt je ten allen tijde op de hoogte van de gekozen positie en geeft in de manuele modus ook nog eens de gekozen versnelling weer.

Zoals we tijdens een eerste testrit konden ontdekken, laat de CVT zich uitstekend koppelen aan de 1339cc viercilinder motor met twee kleppen en evenveel bougies per cilinder. Die heeft een vermogen van 83pk bij 5.700t/min. en levert maximaal 119Nm bij 2.800t/min. De topsnelheid bedraagt 160km/u voor alle versies. De spurt naar 100km/u kan in 12sec voor de LS versie. De beter uitgeruste en dus zwaardere ES doet er 12,3sec over. Het gemiddelde brandstofverbruik bedraagt een kleine 6 liter.

Honda vraagt € 15.190 voor de LS en € 16.236 voor de ES. Dat is niet weinig maar je krijgt er natuurlijk wel de uitstekende afwerkingskwaliteit en het voor deze klasse ongekend ruime en moduleerbare interieur bij. In Japan is de Honda Jazz met 8.000 verkochte exemplaren per maand de absolute leider in zijn klasse. In Europa wil de constructeur tijdens het eerste jaar 30.000 stuks slijten. In België zouden er na het eerste jaar 1.000 Jazz-eigenaars moeten zijn. Reden tot klagen heeft Honda alvast niet want hun verkoop steeg de afgelopen tijd met 11% (te danken aan nieuwe modellen en de uitbreiding van het dealernetwerk) in een markt die een terugval kende van 2,4%.