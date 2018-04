Door: BV

p het autosalon van Parijs presenteert Bentley, na een aantal keren een tip van de sluier te hebben gelicht, eindelijk z’n nieuwe sportwagen. De werktitel GT Coupé vliegt meteen de deur de uit want het eerste model sinds de overname van het luxemerk door VW zal als Continental GT door het leven gaan.

Voor de koets bedacht de Belg Dirk van Braeckel een modern geheel met scherpe lijnen, een hoge snuit, zacht aflopend achterste en uitgesproken gespierde flanken zonder daarbij de noodzakelijke verwijzingen naar roemrijke Bentleys uit het verleden te vergeten. De zijruiten vormen een ononderbroken glasoppervlak want de luxecoupé doet het zonder B-stijl. Het grote klassiek gevormde rooster is typisch Bentley terwijl de uitwerking van de dubbele ovalen koplampen ons wat meer aan dat andere Britse merk, Jaguar, doet denken. Bij de lichten vertrekt telkens een zeer lichte welving die tegen het einde van de motorkap weer afvlakt. Achteraan zitten er in een behuizing met helder afdakglas twee verschillende ovalen optieken met een vorm die quasi gelijk is aan die van de dubbele uitlaat (met een pijpje aan elke kant).

Nieuwe eigenaar Volkswagen heeft kosten nog moeite gespaard om de traditionele waarden van Bentley, ook op het vlak van interieur, hoog te houden. De afwerking binnenin staat uiteraard voor leder, houtinleg en tapijt van de hoogste kwaliteit. De vorm van het dashboard is symmetrisch en geïnspireerd op de gevleugelde B uit het logo van de autobouwer. De Bentley Continental GT wordt een echte vierzitter, want de middenconsole loopt door tot tegen de achterwand en zorgt dus ook op de achterbank voor een scheiding tussen beide zetels. De meervoudig elektrisch verstelbare zetels met geïntegreerde hoofdsteunen, zijn overigens door Bentley zelf -en niet door een externe specialist zoals tegenwoordig meer gebruikelijk is- ontwikkeld.

Volkswagen zorgde voor een motor, de W12 uit de Phaeton, maar die werd door de ingenieurs te Crewe onder handen genomen. Het resultaat is een inhoud van zes liter, twee turbo’s en een vermogen van meer dan 500pk. Erg precies is de constructeur niet en dat is eigenlijk alweer een traditie van het merk. Het koppel wordt omschreven als ‘meer dan voldoende’. Het onderstel is volledig nieuw en maakt gebruik van een luchtvering met continue instelbare dempers en vierwielaandrijving om de kracht op het wegdek over te brengen. De zesbak is een automaat, maar je kan desgewenst ook zelf schakelen met peddels aan het stuurwiel. Bentley beloofd voor z’n nieuwste creatie een topsnelheid van meer dan 290km/u terwijl de spurt naar 100km gegarandeerd kan in minder dan vijf tellen.

De productie van de Continental GT Coupé blijft in de intussen grondig gemoderniseerde fabriek in Crewe, ook na de scheiding met Rolls-Royce (dat eigendom is van BMW en de fabriek verlaat). Hij zal er vanaf de tweede helft van volgend jaar van de band lopen. Hoeveel het nieuwe model zal gaan kosten is nog niet bekend, maar hij zal merkbaar minder duur zijn dan de Bentleys die momenteel in de catalogus staan. Met enige omzichtigheid mikken we op een prijs tussen € 170.000 en € 240.000.