Ford Focus CMAX

n Parijs komt Ford met de Focus CMAX voor de dag. Dat is een concept car die een idee moet geven van hoe een op de Focus gebaseerde monovolume er uit zal gaan zien. Het is overigens niet de eerste keer dat Ford dit idee uitwerkt, want ook in 1999 stelden ze al een Focus Monovolume voor. Op basis daarvan ging men toen een productieversie ontwikkelen, maar in 2000 besliste de directie alsnog het project af te voeren. Het bood de klanten te weinig zinvolle alternatieven voor de producten van de concurrentie en het ontwerp paste niet binnen de nieuwe dynamische Ford-stijl. De CMAX, gebaseerd op het onderstel van de volgende Focus die volgens planning in 2004 zal gelanceerd worden, moet nu wel het productiestadium halen.

De concept biedt plaats voor vier, in individuele sportzetels van Recaro. Die zijn met beige leder bekleedt en zesvoudig elektrisch verstelbaar. Het interieur zelf baadt in het licht dankzij twee grote zonnedaken. De bovenzijde van het dashboard en de deurpanelen zijn bekleedt met een marineblauwe kunststof, gecombineerd met een beige bekleding eronder. Opbergruimte is er in de middenconsole die naast de nodige bekerhouders en armsteunen ook nog de versnellingspook en de bediening van de nieuwe elektronische parkeerrem bevat. Achteraan zijn nog meer opbergmogelijkheden beschikbaar, waaronder twee uitklaptafels voor de achterpassagiers. De zonnedaken worden aan de binnenzijde gescheiden door een dakconsole. Daarin voorzag Ford plaats voor de verlichting, extra bergruimte, individuele bedieningselementen voor aangepaste verlichting en een camera die draadloos beelden van de achterbank doorstuurt naar een PDA of handcomputer die zich in de omgeving van de auto bevindt. Geborsteld aluminium wordt veelvuldig aangewend om het interieur een eigentijds tintje te geven, bijvoorbeeld aan de binnenspiegel, radiatorroosters, middenconsole of de omlijsting van de klokken op het instrumentenbord. Het GPS navigatiesysteem en een entertainmentsysteem met o.a. een DVD speler en twee in de hoofdsteunen van de voorzetels ingewerkte kleurenschermen zijn obligaat op een concept.

De styling van het interieur moet betrouwbaarheid en het nieuwe, eigentijdse imago van Ford uitstralen. Enkele typische New-Edge designkenmerken blijven dus gehandhaafd. Het radiatorrooster is ellipsvormig en wordt geflankeerd door scherp afgelijnde koplampunits vooraan. Achteraan zijn de lichten hoog geplaatst en nemen ze bijna de gehele C-stijl naast de achterruit in beslag. Geheel in lijn met de vormgeving van de Mondeo Break en de recent gelanceerde nieuwe Fiësta. Vooraan wordt het dynamisme in de lijn ook nog benadrukt door de lange, stripvormige doorschijnende mistlampen aan de buitenranden van de bumper. Voor de verlichting zelf werd veelvuldig gebruik gemaakt van neon-technologie. Dikke magnesiumkleurige wielen (18-duim) en 235-rubber dat speciaal voor deze concept car door continental werd ontwikkeld zorgen voor de finishing touch.

Om de beschikbare bagageruimte maximaal te benutten is er naast de traditionele kofferruimte ook nog behoorlijk wat plaats onder de koffervloer. Meestal is die ongemakkelijk in het gebruik, maar Ford monteerde in dit geval een slede die de bagage eerst omhoog en dan naar buiten duwt. Inladen zou dus net zo makkelijk moeten zijn als bij een normale koffer.

Met 5 zitplaatsen, maar voor de rest relatief weinig wijzigingen, zou de CMAX misschien zelfs al in de loop van 2003 gecommercialiseerd kunnen worden.