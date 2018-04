Alfa Romeo 147 GTA

Door: BV

W

e wisten u eerder al te melden dat Alfa Romeo na het succes van de 156 ook een ultrasportieve GTA-versie van de 147 op de markt wilde brengen. Op het Autosalon van Parijs wordt die nu voor het eerst aan de wereld getoond.

De sportieveling krijgt, gekoppeld aan een zesbak, dezelfde 3.2l V6 ingelepeld die in de 156 GTA dienst doet. De exacte prestaties daarvan zijn nog niet bekend, maar zullen weinig of niet afwijken van de 250pk bij 6.200t/min en 300Nm bij 4.800t/min die de motor in de 156 laat optekenen. De compacte 147 overklast daarmee op slag alle gevestigde concurrenten. Voor een betere dynamiek, wegligging en wendbaarheid werd het standaard onderstel aangepast. De ophanging met vierarmige geleiding vooraan en doorontwikkeld McPherson-schema achteraan is afgesteld op de specifieke kenmerken en de gewijzigde gewichtsverdeling van de GTA. Een zeker comfortniveau werd behouden, maar de aanpassingen moeten desondanks toch zorgen voor nauwkeurige en alerte reacties op de bewegingen van het stuur, meer stabiliteit en controleerbaarheid en een beperking van de koetswerkbewegingen. Om de pk’s op het wegdek over te zetten zal beroep gedaan worden op 225/45 R17 rubbers.

Het uiterlijk blijft in tegenstelling tot eerdere berichtgeving en in vergelijking met de prestaties discreetij er zijn subtiele wijzigingen aan het radiatorrooster, de luchtinlaten vooraan zijn groter en de onderste rand van de voorspoiler is wat meer geprononceerd om de windgeleiding te optimaliseren. Verder monteerde Alfa ook nog zijschortjes, een discrete achterspoiler, dubbele uitlaat en een nieuwe dikke achterbumper met grote luchtdoorstroomopeningen. De specifieke 17-duims lichtmetalen velgen met karakteristiek Alfa-design maken het plaatje compleet. De constructeur voorziet 10 koetswerkkleuren, waaronder het specifieke Nuvola wit.

In het interieur vinden we vooraan strak gelijnde sportzetels uit één stuk met sterk uitgewerkte zijdelingse profielen. Ze worden uitgevoerd in een combinatie van gewoon glad leder (voornamelijk voor de zijkanten) en een strak geribbeld schema voor de oppervlakken die het meest met het lichaam in contact komen. De achterbank biedt nog steeds plaats voor drie personen, met elk een driepunts-veiligheidsgordel, maar ook daar is de kuipvorm sterk uitgewerkt. Het specifieke bekledingspatroon van het leder (vlak/geribbeld) wordt in de deurpanelen herhaalt. Verder noteren we nog een specifiek instrumentenbord met o.a. een snelheidsmeter tot 300km/u, aluminiumkleurige details in het interieur (zoals de openingshendel van het handschoenkastje) en geperforeerde sportpedalen in lichtmetaal.

Omdat de dynamische rijervaring steeds hand in hand moet kunnen gaan met een optimale veiligheid zal de 147 GTA voorzien zijn van een heel arsenaal actieve veiligheidssystemen. ABS met remkrachtverdeler, aangevuld met een ASR antispinsysteem, TCS tractiecontrolesysteem dat tot 40km/u tussenkomt en het gloednieuwe VDC (Vehicle Dynamic Control) stabiliteitscontrolesysteem. MSR, tot slot, moduleert het remkoppel bij het terugschakelen.