Volkswagen New Beetle Cabrio: de eerste gegevens

e wisten u eerder al te melden dat Volkswagen in de loop van 2003 een cabrioversie van de New Beetle zal introduceren, maar nu heeft de constructeur de eerste concrete gegevens bekendgemaakt. Op de publieke voorstelling is het evenwel nog wachten tot in januari. Het model zal dan debuteren op het Salon van Detroit, in het land dat naar alle waarschijnlijkheid voor de meerderheid van de bestellingen zal zorgen.

Voor de noodzakelijke verstevigingen van de koets en de bescherming van de passagiers koos Volkswagen deze keer niet voor een rolbeugel, zoals bij de Golf Cabrio die intussen niet meer geproduceerd wordt, maar voor onderhuidse versteviging en een beschermingsysteem met twee rolbeugels die aan de rugleuning van de achterzetels tevoorschijn komen als een rol- en impactsensor de mogelijkheid op een koprol detecteert. Samen met de versterkte voorruitomlijsting kan die het gewicht van de wagen houden. Andere standaard veiligheidsfeatures zijn driepuntsgordels met gordelspanners, frontale en zijdelingse airbags, ABS en stabiliteitscontrole.

De Beetle zal uitgerust worden met vier motoren; drie benzines en een 1.9TDI diesel met vermogens van 75 tot 115pk. Of die ook allemaal naar België komen is nog niet zeker. De motoren worden standaard gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak. De topmotor zal tegen meerprijs verkrijgbaar zijn met een nieuw ontwikkelde Tiptronic automaat met zes verhoudingen.

Het stoffen cabriodak bestaat uit drie lagen en krijgt een verwarmbare glazen achterruit ingebouwd. Met plaats voor vier in het interieur en een piepklein koffertje opteerde VW voor een plaatsing van het dak bovenop de denkbeeldige C-stijl, net als bij de originele dakloze Kever. De karakteristieke vorm van de kap in opgevouwen positie is ook niet toevallig vergelijkbaar met die van z’n beroemde voorganger. Om het zicht naar achteren niet te veel te beperken is deze nieuwe interpretatie wel een pak compacter. De bediening dient handmatig te gebeuren, maar tegen een meerprijs zal ook een elektrohydraulische bediening aangeleverd worden. Op het centrale manuele vergrendelpunt na, zal de kap dan met een druk op de knop in 13sec. op- of wegklappen. Je zal de Beetle Cabrio kunnen bestellen in een aantal specifieke kleuren met benamingen als Mellow Yellow, Aquarius Blue of Harvest Moon.

Na de voorstelling in januari volgt de marktintroductie in de VS. Toch zou ook Europa al tijdens de eerste helft van 2003 aan de beurt moeten zijn.