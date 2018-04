Volvo XC90 gedetailleerd besproken

Door: BV

D

e lancering van de Volvo XC90 past bij de constructeur in een plan om het verkoopsvolume drastisch op te drijven. De uiteindelijke doelstelling is 600.000 wagens per jaar. Met de S60, V70 en S80 bestrijkt het gamma een groot deel van het topsegment, al zijn er binnen dat segment de laatste jaren belangrijke verschuivingen te merken. Volvo is actief op de Amerikaanse markt en zag er de afgelopen jaren zijn verkoopsvolume stijgen tot 200.000 stuks per jaar, ondanks grote vertegenwoordiging van SUV’s in de VS. De markt vergelijkbare voertuigen is kleiner op het oude continent maar ook in Europa gaat de verkoop van luxueuze softroaders erop vooruit. Na de V70XC (nu omwille van een conforme benaming XC70) komt Volvo met de XC90 op de markt. De constructeur mikt met deze grote SUV op een jaarproductie van 50.000 stuks. Het grootste deel daarvan, naar schatting 65%, zou een eigenaar in de VS moeten vinden. Europa zou 25% van de koek voor z’n rekening moeten nemen terwijl de laatste 10% in de rest van de wereld gerealiseerd moet worden. In onze contreien wordt het segment overigens gedomineerd door de BMW X5 en de Mercedes ML die samen goed zijn voor 60% van het verkoopvolume.Het uiterlijk van de XC90 trekt de nieuwe Volvo-lijn zoals die op de S80 geïntroduceerd werd door. De verticale voorzijde heeft het typische donkere radiatorrooster, de V-vorm van de motorkap is bij deze nieuwste telg nog meer uitgesproken en ook de brede geprononceerde schouderlijn werd overgenomen. Dat alles straalt kracht en degelijkheid uit, iets wat de afgeronde hoeken weer wat afzwakken, zodat het niet agressief wordt. Een dorpelbekleding in hard plastic die ook de binnenrand van de wielkasten meeneemt zorgt er, net als bij de X5, voor dat een terreinuitstapje niet meteen koetswerkschade oplevert. De opvallende achterlichten zorgen voor een uitstekende zichtbaarheid en geven de XC90 tegelijkertijd een hoogtechnologische look. Gebaseerd op Volvo’s personenwagenchassis is de Zweed 1,90m breed, 1,74m hoog en 4,80m lang. Hoewel dat in de lengte slechts 9cm meer is dan de V70 kan je als je wil toch 7 inzittenden laten plaatsnemen op 3 zetelrijen. Dat is mogelijk omdat de dwars ingebouwde motor en de compacte versnellingsbak relatief weinig plaats innemen en omwille van de ‘cab forward’-opstelling die de voorruit (en daarmee het gehele passagierscompartiment) zo ver mogelijk naar voren plaatst. Met drie zetelrijen in gebruik is de lengte van de bagageruimte 60cm, met een inhoud van 249l. In de uitvoering met 5 zitplaatsen wordt dat 613l. Geheel naar de gewoonte van de constructeur is de rest van het interieur een toonbeeld van gebruiksgemak en ergonomie; een duidelijk instrumentenbord, een grote centrale console die nagenoeg alle bedieningsfuncties van die van de radio tot de uitgebreide entertainmentinstallatie groepeert en grote zetels waarvan we hopen dat ze evenveel comfort bieden als tot nog toe in de S60, V70 en S80. Leder, aluminiumkleurige details en houtinleg zorgen voor een luxueuze tint.Een Volvo zou een Volvo niet zijn moesten de ontwerpers niet erg veel aandacht aan veiligheid geschonken hebben. De XC90 krijgt dus driepuntsgordels met gordelspanners en spankrachtbegrenzers op alle zitplaatsen, frontale en zijdelingse airbags en gordijnairbags. De constructeur heeft een nieuw veiligheidssysteem dat Roll Stability Control noemt waarbij middels een gyroscopische sensor de rolsnelheid en de rolhoek van de wagen gecontroleerd worden. Als het risico op een koprol bestaat komt het DSTC, de dynamische stabiliteitscontrole, tussen om bewust overstuur te creëren. Om de gevolgen van één of meerdere koprollen -als die dan toch nog voorkomen- te beperken heeft de constructeur het dak uitgevoerd in borium-staal dat vijf keer sterker is dan gewoon staal en zijn de eerder vermelde gordijnairbags wat dikker en blijven ze langer opgeblazen. Nog een nieuw veiligheidsbegrip is dat van de compatibiliteit. Ongelukken met een hogere wagen, of het nu een vrachtwagen, SUV of 4x4 is, kunnen onaangename gevolgen hebben voor zij die ermee in aanraking komen omdat de beschermprofielen en kreukelzones niet geactiveerd worden en onder elkaar doorschuiven. Volvo lost dat op door de hulpframe van de voorwielophanging te voorzien van een lagere traverse die op dezelfde hoogte zit als de schokabsorberende elementen bij een klassieke wagen. Dat zou bij een aanrijding de lichamelijke schade, vooral bij de passagiers die niet aan boord van de XC90 zitten, aanzienlijk kunnen beperken.De structuur van het onderstel leunt sterk aan bij dat van een personenwagen, maar met een bodemvrijheid van net geen 22cm en een elektronisch gestuurde vierwielaandrijving van de Zweedse specialist Haldex (die het vermogen automatisch en afhankelijk van de omstandigheden over de voor- en achteras verdeelt) moet je ook op het onverhard meer dan behoorlijk uit de voeten kunnen. Om het geluid te beperken is de multilink-achterwielophanging volledig van het koetswerk geïsoleerd. De veren en de schokdempers zijn immers rechtstreeks aan het hulpframe bevestigd. Vooraan opteerde Volvo voor McPhersons. Die worden gecombineerd met een nieuwe stuurinrichting van leverancier ZF voor een verhoogde precisie en efficiëntere reacties.In eerste instantie zal de softroader aangeboden worden met twee motorversies; een diesel en een benzine. De diesel is de 2401cc vijfcilinder die 163pk ontwikkelt bij 4.000t/min. en als D5 verkrijgbaar is in het volledige gamma, de S/V40 uitgezonderd. Die motor heeft een maximumkoppel van niet minder dan 340Nm dat constant ter beschikking is tussen 1.750 en 3.000t/min. Dat is voldoende om de 2 ton zware 4x4 in 12,3sec naar 100km/u te stuwen. De topsnelheid bedraagt 185km/u. De benzineliefhebbers kunnen ongetwijfeld hun hart ophalen aan de 2922cc zescilinder-in-lijn met dubbele turbo’s. Die is 272 paarden sterk bij 5.100t/min en heeft tussen 1.800 en 5.000t/min 380Nm koppel ter beschikking. 100km/u kan daarmee al na 9,3sec op de teller staan en de topsnelheid is door Volvo begrensd op 210km/u. Beide versies worden gekoppeld aan een elektronisch gestuurde automaat. Bij de diesel heeft die vijf verhoudingen terwijl de benzine het met een verhouding minder moet stellen. Een handgeschakelde versie is er tot nader order niet. Later plant de constructeur nog een 2521cc vijfcilinder benzine met lagedrukturbo. Die zal dan 210pk sterk zijn.

Voor de zescilinder benzine wil Volvo in België minstens € 47.250, de D5 diesel mag de toonzaal al verlaten voor € 42.870.