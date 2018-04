Honda Accord onthuld

Door: BV

V

an de nieuwe Honda Accord wisten we u enkele weken geleden al de eerste schetsen te tonen, maar nu stelt de constructeur naast wat extra gegevens ook de eerste echte foto’s ter beschikking. Daaruit is meteen op te maken dat er wel degelijk sprake is van een stijlbreuk. De nieuwe Accord is merkbaar sportiever dan zijn voorganger, iets waarmee de Japanners hopen te scoren op Europese bodem. Het uiterlijk wordt gekenmerkt door strakke vormen. Het vijfhoekige radiatorrooster en de koplampen met helder afdekglas en aparte optieken ernaast doen wat aan de Mazda 6 denken, terwijl men voor de achterlichtunits koos voor een zeer strak design. De daklijn, en daardoor ook de bovenrand van de ruitomlijsting zijn dan weer relatief bol. Ter hoogte van de voorste wielkast ontstaat een plooilijn die over de flank naar achteren toe omhoog loopt. Die geeft het geheel een extra dynamische uitstraling en sluit achteraan mooi aan bij de lichtblokken. Andere opmerkelijke stijlkenmerken zijn de verchroomde handgrepen en de richtingaanwijzers, die net als bij Mercedes in de spiegelbehuizing geïntegreerd werden. De Duitse ontwerpafdeling van de constructeur, van wier hand deze speciaal voor de Europese markt ontwikkelde Accord is, verloor ook de aërodynamica niet uit het oogij een Cx van 0,26 is uitzonderlijk goed.

Met een lengte van 4,66m, een breedte van 1,76m en een hoogte van 1,44m is de Accord in alle richtingen gegroeid ten opzichte van zijn voorganger. De breedte is nu één van de grootste in zijn klasse terwijl de wielbasis van 2,66m ten opzichte van zijn voorganger onveranderd bleef. Voor de ophanging van het stijvere hertekende onderstel gebruikt Honda een systeem met dubbele wishbones rondom, achteraan in combinatie met vijf armen.

Binnenin neem je plaats achter een volledig nieuw gestileerd instrumentenbord met zwarte instrumenten die van achteren rood worden verlicht. Zoals het hoort in deze klasse zijn de instellingsmogelijkheden van de zetels legio en kan ook het stuur zowel in de hoogte als de diepte ingesteld worden. De uitrustingsmogelijkheden omvatten een Dual Zone airconditioning, ruitenwisser met regensensor en DVD-navigatiesysteem met touchscreenbediening.

De veiligheidsuitrusting bestaat uit driepuntsgordels met spanners en spankrachtbegrenzers, frontale en laterale airbags voor bestuurder en passagiers vooraan en gordijnairbags die zoals bekend zowel voor- als achteraan hoofdletsel helpen voorkomen. ABS is vanzelfsprekend standaard en wordt bijgestaan door een remkrachtverdeler en remassistentie. Op de topversies introduceert Honda -voor het eerst- ook stabiliteitscontrole. Dat systeem werd door de autobouwer VSA (Vehicle Stability Assist) gedoopt.

In eerste instantie zal de Accord beschikbaar zijn met twee verschillende benzinemotoren. Een 2.0 die verkrijgbaar zal zijn in de uitvoeringen Comfort en Sport en een 2.4 die je als Executive of Type-S zal kunnen bestellen. De eerste wordt standaard gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak, de tweede krijgt een nieuw ontwikkelde zesbak. Tegen betaling is op beide modellen een elektronisch gestuurde vijftrapsautomaat verkrijgbaar. Dankzij de variabele lift- en inlaatkleppentiming ontwikkelt de 1998cc viercilinder 155pk bij 6.500t/min. Het maximumkoppel komt vrij bij 4.800t/min en bedraagt 193Nm. Met 2354cc en dezelfde technologie ontwikkelt de topmotor 190pk bij 6.800t/min en 224Nm bij 4.500 krukasrotaties per minuut.

De verkoop van de vierdeursversie start begin 2003. Later komt er nog een break en een binnenshuis ontwikkelde 2.2l common-rail turbodiesel. Tijdens het eerste volledige verkoopsjaar wil Honda in Europa 23.000 nieuwe Accords aan de man brengen.