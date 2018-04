Peugeot 206 RC

Door: BV

H

et merk met de leeuw stelt in Parijs de 206 RC voor. Het gaat om een supersportieve versie, aangedreven door een 2-liter viercilindermotor met 16 kleppen en een vermogen dat in de buurt van 180pk ligt. Het maximumvermogen komt vrij bij 7.000t/min terwijl het koppel piekt op 202Nm bij 4.750t/min.Uiterlijk zal de nieuwe variant herkenbaar zijn aan een overmaatse luchthapper, een volledig gelakt koetswerk dat verkrijgbaar zal zijn in vijf specifieke kleuren (Récife-blauw, Aluminiumgrijs, Onyx-zwart, Banquise-wit en Aden-rood), een grote dakspoiler, dubbele uitlaat en 17-duims lichtmetalen velgen die uitgerust zijn met de uitstekende Pirelli P7000-banden.In het interieur vinden we vooraan kuipstoelen met RC-opdruk. Die zijn bekleed met een mix van leder, alcantara en 3D-maaswerk en kunnen ondanks hun sportieve vormgeving toch in de hoogte versteld worden. De asymmetrisch neerklapbare achterbank heeft twee voorgevormde zitplaatsen en inschuifbare hoofdsteunen. Het sportstuurtje is met geperforeerd leder overtrokken en ook de afdekkap van het instrumentenbord is, eerder uitzonderlijk, met leder bekleed. Daaronder zit een aangepaste boordplank met vier zilveromrande klokken met zwarte achtergrond en witte naalden. Over de prijs of de prestaties van de RC heeft Peugeot nog niets bekendgemaakt, maar we gaan ervan uit dat ze vergelijkbaar of net iets beter zullen zijn dan die van gedoodverfde concurrent Renault Clio Sport (172pk). Een topsnelheid van ongeveer 220km/u en iets meer dan 7sec voor de spurt naar 100km/u dus.