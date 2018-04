Ford Streetka en Sportka

Door: BV

ij Ford wil men naast de doorsnee auto’s voor iedereen ook terug meer nichemodellen gaan maken. Buitenbeentjes en sportievere modellen die zich richten op een meer specifiek publiek en tegelijkertijd het imago kunnen opkrikken. Op het Autosalon van Turijn liet Ford de StreetKa zien. Een kleine open tweezitter die gebaseerd was op de Ka. De reacties waren positief en Ford besliste dan ook tot de productie over te gaan. Twee jaar later, op het Autosalon van Parijs, zal het productiemodel een feit zijn. Als alles volgens plan verloopt volgt de marktintroductie dan midden 2003.

De uiterlijke wijzigingen ten opzichte van de concept zijn beperkt gebleven. De stijl van de Ka is nog steeds herkenbaar, maar toch heeft de roadster een heel eigen koets gekregen. De lichtblokken zijn hoekiger, de voorbumper is groot en omvat twee opvallende mistlampen en de wielkasten zijn breed en afgelijnd. Om het roadster-gevoel te benadrukken werd de voorruit wat korter. De deuren zijn frameloos. De aflopende schouderlijn wordt in open toestand enkel onderbroken door de noodzakelijke rolbeugels terwijl de stoffen kap volledig onder een afdekking verdwijnt. De aflopende achterpartij kreeg een in de koffer verzonken derde stoplicht en een extra spoiler om de stroomlijn ten opzichte van de showwagen te verbeteren. Andere opmerkelijke kenmerken aan de achterzijde zijn de hoekige lichtblokken en het centraal gemonteerde achteruitrijlicht. De Streetka is dan wel een ontwerp van Ghia, het is Pininfarina die zich met de bouw zal bezighouden. Daarom staat de naam van de Italiaanse autobouwer op de deurdorpels.

Het interieur is voornamelijk zwart en gedecoreerd met aluminiumkleurige details. We denken dan aan de versnellingspookknop, de omlijsting van de klokken op het specifieke instrumentenbordje (met een onderling verbonden kilometerteller, toerenteller en brandstofmeter), de spaken van het met leder overtrokken sportstuurtje. De kofferruimte is 214l groot, als je tenminste het dak dicht hebt. Kleine spulletjes je steeds kwijt in een afsluitbaar vak tegen de achterwand tussen de voorzetels.

Voor de aandrijving doet Ford beroep op een Duratec 1.6l benzinemotor met 8 kleppen. Die ontwikkelt 95pk bij 5.500t/min. Het koppel piekt op 135Nm bij 4.250t/min. De tweezitter haalt daarmee 100km/u in 12,1sec en kan tot 173km snel zijn. De Streetka laat een gemiddeld verbruik van 7,9l/100km optekenen. Ford stemde de rijeigenschappen af op het concept door 16-duims lichtmetalen velgen met 195-rubber te monteren, de spoorbreedte te vergroten, de vrije hoogte te beperken en stijvere veren en een dikkere antirolstang te monteren. De achterwielophanging is zelfs volledig nieuw en maakt nu gebruik van een torsieas.

De Sportka zal pas eind 2003 gecommercialiseerd worden en zal gebaseerd zijn op de Streetka. In feite gaat het om een Ka, maar dan met het aangepaste onderstel van de Streetka, inclusief de uiterlijke opsmuk als de specifieke voorspoiler, 16-duims velgen, brede wielkasten, een nieuwe achterbumper en een lagere rijhoogte. De binnenaankleding wordt ook afgestemd op die van de roadster, met aluminium accenten en het aangepaste instrumentenbordje. De Sportka zal enkel beschikbaar zijn met dezelfde 1.6l 8v benzinemotor met 95pk. In tegenstelling tot de Streetka zal de Sportka niet in Italië, maar in Ford’s fabriek in het Spaanse Valencia van de band lopen.